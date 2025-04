Dalla caccia alle uova alla cultura. Tante occasioni per stare insieme

di Ylenia CecchettiEMPOLESE VALDELSAC’è l’incognita meteo, ma con l’ombrello a portata di mano si salva la festa. Che sia un mini tour tra i nostri luoghi della cultura o un pic nic all’aperto, non mancano le possibilità di trascorrere Pasqua e Pasquetta senza andar lontano. Seguendo il filo rosso della voglia di scoperta, tutti al museo. Quello della Collegiata a Empoli (così come il Museo del Vetro) sarà aperto anche domani e a Pasquetta dalle 10 alle 18. Divertimento e ingegno per tutte le età anche al Museo Leonardiano che per questi giorni di vacanza propone laboratori e visite guidate dedicati al Genio. Domani alle 11 c’è "Come l’acqua così l’aria", per famiglie con piccoli dai 6 ai 14 anni. Alle 15 invece spazio a "Leonardo e la meccanica", visita animata dai 15 anni in su. Leonardo Pittore è il tema del laboratorio di lunedì: alle 11 inclusa anche la visita alla sezione pittura. Alle 15 e alle 16.30 con "Lo sguardo di Leonardo", si potranno seguire le tracce del famoso scienziato. Tutte le sedi del Museo (Castello dei Conti Guidi, Casa Natale di Leonardo ad Anchiano e sezione "Leonardo e la pittura" in via Roma) saranno visitabili dalle 10 alle 19.

Pasqua e cultura, un binomio che vince anche a Certaldo dove il sistema museale effettuerà aperture con orario continuato (10-19) domani e lunedì mentre il Mmab di Montelupo aprirà i battenti solo per Pasquetta dalle 9, con sala lettura e biblioteca attive. Alla Villa Medicea di Cerreto Guidi si celebra la bellezza dell’arte con una due giorni dedicata alla storia della caccia. Dalle 8.30 alle 17 ingresso gratuito, con un evento speciale lunedì; visita tematica per scoprire storie e opere d’arte che raccontano l’antico rapporto tra uomo e natura (prenotazioni allo 057155707).

Tornando a Empoli, chi opta per un programma all’insegna della natura restando in città potrà far visita alla Fattoria nel bosco di via Salaiola. La formula proposta include visita agli animali e pic nic con possibilità di braciere (prenotazioni al 380 3274505). È una Pasquetta di solidarietà quella organizzata dal rifugio empolese Ohana Animal Rescue Family, struttura danneggiata dagli ultimi eventi alluvionali. Trovandosi in difficoltà, il rifugio invita tutti a partecipare al pranzo di lunedì alle 13 alla Compagnia degli Ortacci di Vitolini (prenotazioni al 340 7690033). Le feste, insomma, sono un’occasione in più per aiutare. Anche quest’anno è stata programmata la campagna "A Pasqua regala un’ortensia" per raccogliere fondi in favore dell’Hospice San Martino di Empoli. Il ricavato delle vendite sarà utilizzato per donare le zanzariere alle porte finestre delle cameredella struttura. Per contribuire basterà contattare il 353 4252794. Infine, la Pasquetta a spasso nel borgo. La si potrà trascorrere a Castelfalfi dove, nel parco mediceo, i più piccoli potranno divertirsi con la caccia alle uova tra gli alberi, partecipando a attività pensate per stimolare la fantasia. Dalle 15 alle 19 bolle di sapone, trucca bimbi e disegno creativo; merenda con vista e aria di primavera da respirare a pieni polmoni.