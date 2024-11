Il controllo della Ztl, sotto la lente i motorini. Ecco il nuovo strumento

Fucecchio, 20 novembre 2024 – Sanzioni anche in assenza di vigili. Dal prossimo 22 novembre anche i veicoli a due ruote potranno essere sanzionati in caso di violazioni durante l’accesso alla Ztl del centro storico di Fucecchio e all’Apu del Poggio Salamartano anche senza la presenza di un agente della polizia municipale. Sarà la novità introdotta dal nuovo sistema di controllo – annuncia l’amministrazione comunale – che andrà a sostituire lo strumento in vigore da gennaio 2018, che fino a oggi non ha permesso di sanzionare i veicoli a due ruote se non in presenza del personale della polizia municipale.

Il nuovo sistema, invece, prevede la possibilità di sanzionare anche questo tipo di veicoli. L’altra novità introdotta dal nuovo strumento riguarda la possibilità di accertare le violazioni all’accesso della Ztl anche attraverso i fotogrammi delle targhe anteriori. Pertanto, se qualcuno malauguratamente intendesse accedere alla Ztl in senso contrario, lo strumento sarà in grado di riprendere il fotogramma della targa anteriore del veicolo che potrà così essere sanzionato.

I proprietari di veicoli a due ruote che hanno i requisiti per poter essere autorizzati per la circolazione in Ztl, qualora non lo avessero già fatto, sono invitati a dotarsi dell’autorizzazione visto che, tra l’altro, non sono previste limitazioni numeriche per questo tipo di veicoli. Si ricorda infine che, sempre per i veicoli a due ruote, non sarà necessario apporre sul mezzo un contrassegno autorizzativo.

Un’altra decisione importante per la viabilità a Fucecchio dopo la rivoluzione nella sosta annunciata una mancata di ore fa. Ad un anno dall’introduzione del servizio di controllo della sosta a pagamento nel centro di Fucecchio – lo ricordiamo – il Comune ha deciso che dal primo febbraio 2025, tutti i parcheggi blu avranno la stessa regolamentazione.

La giunta comunale ha deciso di uniformare il sistema eliminando i 20 minuti di sosta gratuita previsti in alcune zone. Questa scelta ha consentito di non incrementare il numero di posti a pagamento, come era invece previsto dal contratto stipulato con il gestore privato. Gli stalli segnati in blu rimarranno quindi 304 e non saliranno a 350 come era nelle previsioni iniziali. Ora arriva anche un controllo più capillare sulla Ztl.