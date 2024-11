Viabilità: il 2025 porta con sé i nuovi regolamenti per stalli blu e ZTL

Pisa, 7 novembre 2024 – Entrerà in vigore il primo gennaio 2025 il nuovo regolamento per i parcheggi sugli stalli blu (ZSC, zona a sosta controllata) e di sosta e transito in ZTL (Zona a traffico limitato). Le novità sostanziali contenute nelle due ordinanze sono volte a tutelare i residenti, senza intaccare i diritti chi può accedere/sostare nelle aree per le quali fa richiesta.

L'elemento più evidente introdotto è che si passa a 1 targa per ciascun permesso (sia in ZTL che ZSC), tranne alcune eccezioni. Nelle categorie indicate a seguire, ovvero le eccezioni, a ciascun permesso possono essere associate due targhe.

ARTIGIANI. A ciascun permesso rilasciato possono essere associate due targhe. Può comunque accedere una sola targa per volta. Se deve accedere la targa secondaria, va segnalato tramite apposita sezione del portale di Pisamo, altrimenti scatta la multa. Gli artigiani non hanno limiti di richiesta permessi. La tariffa è di 180 euro a permesso (+40euro se si vuole aggiungere la sosta sugli stalli blu nelle zone B, A1 e A2).

RESIDENTI. A ciascun permesso possono essere associate due targhe, per un massimo di tre permessi in base al nucleo familiare. Se il nucleo è composto da una persona, potrà essere rilasciato un permesso. Se composto da due, due permessi, fino a un massimo di tre permessi. La possibilità di inserire due targhe per ciascun permesso è consentita inoltre a: residente con transito e sosta. Residenti con solo transito.

DOMICILIATI PER MOTIVI DI LAVORO. Solo transito per non residenti che siano proprietari o affituari di area privata. Medici di medicina generale (dal lunedì al venerdì con disco orario), veicoli per accompagnamento scolastico (con fascia oraria di entrata e uscita, fino alla primaria di primo grado). A partire dal 2025 il bollettino di pagamento sarà inserito nell'area riservata di ciascun utente, scaricabile o pagabile dal sito di Pisamo. Da precisare che le novità introdotte per il 2025 sono possibili grazie al nuovo programma di gestione dei permessi ztl e abbonamenti zsc. Il Front-Office PisaMo resta a disposizione dell'utenza per richieste di chiarimenti/informazioni. Il Comune di Pisa, attraverso Pisamo, sta lavorando per implementare i controlli all'interno della Ztl per garantire che gli accessi e la sosta siano effettuati da chi ne ha diritto.