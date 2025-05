La Terracotta . Samminiatello celebra la regina

MONTELUPO FIORENTINODimostrazioni dal vivo dei maestri tornianti, laboratori per bambini con l’argilla, mostre, esibizioni delle scuole, spettacoli e musica live ogni sera. E ancora cena con specialità toscane a cura del Comitato "Per Samminiatello" e il suggestivo Volo di Toppile, tra storia e magia. Torna a Samminiatello, frazione di Montelupo, la Festa della Terracotta, evento che celebra il valore dell’artigianato e della comunità giunto quest’anno alla sua 23esima edizione. Quattro serate, da domani fino lunedì prossimo 2 giugno, ospitate nella piazza intitolata alla memoria di un pilastro della comunità, il maestro terracottaio Francesco Bitossi. Per quanto riguarda i vari eventi da segnalare domani l’apertura della mostra personale di Raffaele Logrippo, ma anche le dimostrazioni, a partire dalle 21, sia dei maestri terracottai locali e ospiti da altre regioni che degli studenti del Liceo Artistico Virgilio di Empoli. Poi dalle 21.30 spazio alla musica anni Sessanta/Settanta e oltre con i Covo 317. Sabato mattina, invece, inizierà la costruzione di un forno di fibra ceramica, alimentato a legna per tutto il giorno, all’interno del quale saranno cotte opere in argilla foggiate dai maestri terracottai di Samminiatello. Le fasi della cottura saranno magistralmente dirette da Silvano Latini e Roberto Guerri. Alla sera poi, oltre alla musica anni Settanta/Ottanta con la Terracotta Big Band, spazio al tombolone a cura di Auser Montelupo, il cui ricavato servirà a sostenere il progetto "Estate Over ‘70".Domenica sarà la volta di giochi e teatro con, alle 15, il dodicesimo torneo di scherma rinascimentale organizzato dalla Sala d’Armi Achille Marozzo di Firenze, e alle 15.30 la rappresentazione "Bomboloni e Frati" a cura del Gruppo Culturale Il Mattone di La Rotta. Alle 21.30 a far ballare ci penseranno i Nevergreen. A chiudere la manifestazione, lunedì alle 23, dopo la musica live Country Rock dei Creedence Clearwater Revival Story, sarà alle 23 il tradizionale Volo di Toppile, il gendarme illuminato che dal campanile arriva in Piazza dell’Orcio.