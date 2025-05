Gli studenti-editori delle scuole primarie: "Un grande successo"

Un successo anche la quarta edizione del Progetto Gutenberg, il percorso di promozione della lettura nel quale gli studenti si trasformano in veri e propri editori. Il progetto – al quale partecipa anche Fucecchio – è un’iniziativa che mira anche a promuovere la lettura e il piacere della lettura tra studenti e docenti come un laboratorio di lettura critica. La sindaca Emma Donnini, accompagnata da Alice Masoni di Terzo Studio, ideatore del progetto, e dalla responsabile dell’ufficio cultura del Comune di Fucecchio Lisa Sciagrà, ha consegnato a tutti gli studenti delle classi quarte delle scuole primarie, protagoniste del percorso, una copia del libro vincitore "Cane brutto", di Andrea D’Amico, con illustrazioni di Emma Guandalini. Il libro è stato stampato e consegnato anche in formato di Comunicazione Aumentativa Alternativa, così da dare modo di poterlo leggere anche a tutti quei bambini affetti da difficoltà comunicative.

Il progetto, iniziato lo scorso mese di novembre – spiega una nota del municipio – ha coinvolto le scuole primarie dei Comuni di Fucecchio, Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti. Tra una rosa di dieci fiabe finaliste, gli studenti hanno dato il loro voto che ha portato alla vittoria della fiaba di Andrea D’Amico, che è stata così pubblicata insieme alle illustrazioni di Emma Guandalini, la cui tavola è stata anch’essa scelta dagli studenti tra le dieci finaliste. "Ringrazio Terzo Studio, ed in particolare Alice Masoni, la dirigente scolastica Angela Surace, la referente del progetto lettura della scuola primaria Claudia Cappelli e tutte le insegnanti che hanno permesso di portare in classe questo bellissimo progetto – dice la sindaca Emma Donnini -. Un percorso di promozione della lettura molto efficace proprio perché gli studenti vengono investiti di un ruolo importante in quanto unici giudici, ricevendo infine il simbolo concreto e tangibile del proprio lavoro".