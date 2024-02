Sosta, inizia la rivoluzione. Fra stalli blu e benefit: "Spinta anche ai negozi"

Nella rivoluzione della sosta a pagamento che partirà lunedì sono previste alcune differenze fra strada e strada, e anche alcuni benefit. La sosta sarà a pagamento tutti i giorni feriali, sabato incluso, con diversi orari a seconda delle strade e delle piazze. L’unica zona dove la sosta sarà a pagamento anche la domenica e i giorni festivi sarà piazza Lavagnini, di fronte all’ospedale San Pietro Igneo, dove il ricambio di vetture serve a garantire tutte le persone in visita ai degenti.

Questi gli orari previsti: via Battisti, via Roma, via Sauro, piazza Montanelli, viale Buozzi ore 9-13 e 15-20; piazza Lavagnini ore 8-20 (compresi i festivi); via Landini Marchiani ore 7.30-20; via e largo Trieste ore 9.30-13 e 15-20; via Trento 9.30-12 e 15-19; piazza XX Settembre e pensilina via Cavallotti - via da Fucecchio 8-20.

Altra novità. n alcune strade per favorire i cittadini che devono fare acquisti o sbrigare pratiche che richiedono poco tempo sono stati previsti 20 minuti di sosta gratuita, ottenibile attraverso un apposito tagliando rilasciato dal parcometro. Le strade interessate da questa possibilità sono: via Roma, via e largo Trieste, via Sauro, piazza Montanelli e via Landini Marchiani. Abbonamenti e informazioni. Sono previsti due tipi di abbonamenti, quello ordinario al costo di 25 euro al mese (estendibile fino ad un anno) e quello riservato ai residenti in zona ZTL e centro al costo ridotto di 10 euro al mese. L’abbonamento darà diritto a parcheggiare in tutti gli stalli blu ad eccezione di quelli in piazza Montanelli, via Sauro, e via Landini Marchiani.

Gli abbonamenti potranno essere richiesti attraverso il portale fucecchio.sis.city (dove è possibile trovare tutte le informazioni sulle aree di sosta, tariffe e modalità di pagamento) oppure allo sportello informazioni della società Segnaletica Industriale Stradale che a partire dal 9 febbraio sarà aperto tutti i venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al piano terra del Palazzo comunale di Fucecchio (piazza Amendola, 17). "L’obiettivo che perseguiamo – spiega il sindaco Spinelli – è quello di una migliore gestione della sosta e di creare maggiore ricambio di auto nei parcheggi vicino alle zone commerciali come quella del centro, anziché vedere sugli stalli sempre le stesse autovetture dalla mattina alla sera. Questo andrà a tutto vantaggio anche dei commercianti".