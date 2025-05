"Folds" a Palazzo. Quaranta opere di Marica Fasoli

CERTALDO

Prosegue a Palazzo Pretorio a Certaldo alto la rassegna CertaldoArte25, giunta alla sua quinta edizione. Stavolta ad essere protagonista sarà la mostra "Folds" dell’artista Marica Fasoli, che sarà inaugurata domani alle 17 e rimarrà aperta fino al prossimo 7 settembre. Promossa dal Comune di Certaldo con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana, l’esposizione è parte del programma di celebrazioni del 650esimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio ed è curata da Francesca Parri con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent. Tra le quaranta opere in esposizione anche un dipinto che Fasoli dedica a Boccaccio, ispirato a "il Corbaccio" opera in prosa del 1366. Un origami dalle sfumature intense, nelle cromie dell’oro e del viola. Nell’opere del ciclo "Origami" viene rappresentato il ciclo vitale; partendo da un origami, piegando e ripiegando la carta secondo precise regole matematiche, si arriva a ciò che rimane dopo averlo decostruito. Ogni piega lascia una traccia, così come il vivere dell’essere umano.

Oltre a quella Origami, la mostra è divisa in altre due aree tematiche: Box e Invisible People. I dipinti contenuti nella prima irrompono con colore ed energia espressiva. Le scatole diventano metafore del contenere e del disvelare, luoghi di contenimento ma anche di possibile apertura, confini fra quel che si vede e quello che si nasconde. Invisible people è invece il ciclo degli indumenti stropicciati, ricchi di pieghe, così vivi e irreali, raccontano con le piegature del tessuto la stessa poetica che troviamo negli "Origami", il passaggio, quello che resta anche quando il corpo non c’è più. Il linguaggio poetico e simbolico dell’artista dialoga in modo intenso con la storia e l’anima di Certaldo Alto e al tempo stesso rafforza la vocazione culturale del territorio e invita cittadini e visitatori a lasciarsi sorprendere e emozionare. Gli orari di apertura sono da lunedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Per informazioni, invece, contattare il numero 0571 661219.