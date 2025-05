Il mondo sommerso di Antonio Pio

VINCI

"Voce di uno. Storie e canzoni da un mondo sommerso". Questo il titolo dello spettacolo che stasera alle 21 al Mulino del Ronzone a Vinci in via Orbignanese, inaugurerà la seconda edizione della rassegna culturale "Mulino d’Arte". Protagonista Davide Antonio Pio (nella foto), musicista e autore di versi e monologhi teatrali. Direttore artistico, organizzatore e conduttore di eventi culturali e rassegne, Pio collabora con realtà che si occupano di marginalità sociale e dipendenze. Attualmente è in tour in tutta Italia a fianco del cantautore Ermal Meta nello show "Teatri", del quale ha curato la regia. Per partecipare alla serata, con ingresso libero ad offerta, è consigliata la prenotazione ai numeri 333 7729917 e 389 9258066 (anche tramite WhatsApp). Lo spettacolo è un viaggio intimo tra parole e musica. Attraverso canzoni, narrazioni e frammenti poetici, Pio dà voce a quelle vite silenziose che abitano i margini della nostra società, restituendo umanità e ascolto a chi spesso resta invisibile. Sei gli appuntamenti di questa seconda edizione che si chiuderà l’8 agosto con il trio jazz Nugara. In mezzo spazio a Joy e Giuseppe Galgani il 7 giugno, alla scuola di musica di Fiesole l’8 giugno, al violino di Letizia Gullino e al pianoforte di Luca Troncarelli il 28 giugno e al trio Antonello Losacco il 3 luglio.