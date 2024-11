Nuovi varchi per la Ztl: "Fase sperimentale"

L’avvio della fase di pre-esercizio è stato ieri. Nell’agosto scorso il Comune di Fucecchio ha finanziato e affidato i lavori per l’installazione di tre varchi Ztl - telecamere Sart-basic e - e tre nuovi pannelli a messaggio variabile in sostituzione di quelli esistenti, di Via Porta Raimonda, Vicolo delle Carbonaie ed in corrispondenza dell’Area pedonale Poggio Salamartano. Da qui la necessaria richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’autorizzazione alla sostituzione degli impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli e ciclomotori. Nei giorni scorsi il ministero ha dato il via libera. Nel decreto di autorizzazione è indicato che l’esercizio degli impianti è autorizzato, previo attivazione del periodo di pre-esercizio, di durata non inferiore a 15 giorni, da realizzarsi sotto il controllo della polizia municipale: questo periodo ha preso il via ieri, come si apprende dall’ordinanza del municipio. Questa fase si concluderà il 21 novembre.