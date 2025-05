Fucecchio punta sui cammini. Una spinta al turismo a cavallo: "Legame tra persone e territori"

Per la città del Padule e di Montanelli è stato un momento importante di valorizzazione delle sue bellezze e risorse, un modo per promuovere il territorio. L’Equiraduno del Giubileo è approdato a Fucecchio. Segnatamente al Poggio Salamartano che ha accolto i pellegrini a cavallo che, partiti da Pisa, giungeranno a Roma il prossimo 11 maggio attraverso gli antichi tracciati storici. L’iniziativa fa parte della Horse Green Experience – Giubileo 2025, progetto promosso da Final Furlong in collaborazione con Simtur e Associazione natura a cavallo, patrocinato del Dicastero dell’evangelizzazione, pensato per valorizzare il turismo lento e la mobilità dolce attraverso un’esperienza unica tra natura, cultura e spiritualità.

E proprio a Fucecchio, dove via Francigena, Romea Strada e via Medicea si incontrano, è stato sottoscritto l’accordo quadro tra Comune di Fucecchio, Final Furlong e associazione Romea Strata, volto a promuovere il turismo a cavallo e la valorizzazione dei cammini storici. L’amministrazione comunale, con il supporto della Pro Loco Fucecchio, dell’associazione Fucecchio Turismo e dell’associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio, ha accolto i pellegrini con i saluti istituzionali della sindaca Emma Donnini e la benedizione dei cavalli e dei cavalieri, per poi lasciare spazio alla Santa Messa e ad un momento conviviale che ha unito i pellegrini con la comunità. Adesso il cammino si snoderà lungo il senese fino all’ultima tappa toscana in programma il 4 maggio ad Acquapendente, per poi proseguire nel Lazio con arrivo previsto l’11 maggio in Piazza San Pietro, cuore pulsante del Giubileo. "Quello di sabato è stato un momento importante per valorizzare il nostro territorio e il turismo lento che caratterizza i cammini storici - spiega la sindaca Emma Donnini -. Un tipo di turismo che permette di creare legami tra persone e territori, unendo la passione per il cammino e la scoperta con quella per la natura, la storia e la cultura".

I cammini sono strategici per Fucecchio: è il Comune capofila dell’Aggregazione Centro Sud della Via Francigena Toscana. Inoltre Dopo la Via Francigena e la Romea Strata, c’è la Via Medicea, un antico percorso che partendo da Prato si ricongiungeva alla cosiddetta autostrada del medioevo (Francigena) proprio a Fucecchio.