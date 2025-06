Rivoluzione Aquatempra. Ecco il nuovo Cda guidato da Filippo Sani. Squadra già operativa

di Ylenia Cecchetti

Un profilo di lungo corso, con radici ben piantate nell’Empolese Valdelsa e un curriculum che intreccia competenze amministrative, gestionali e politiche: è Filippo Sani il nuovo presidente di Aquatempra, la società sportiva dilettantistica partecipata dai Comuni di Empoli, Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Certaldo e San Gimignano. La scelta dei soci, formalizzata durante l’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio 2024, segna un cambio di rotta: il consiglio di amministrazione è stato completamente rinnovato, senza alcuna riconferma rispetto alla precedente gestione. L’ultimo giorno in carica per i consiglieri uscenti è stato venerdì; il passaggio di consegne ufficiale avverrà nei prossimi giorni, ma il nuovo Cda è già pienamente operativo. Dopo sei anni e due mandati, lascia la presidenza Alessandro Manetti, che dal 2019 ha guidato Aquatempra insieme ai consiglieri Alessandro Oliveri, Simona Gelli e al sindaco unico Stefano Bonamici.

A raccogliere il testimone sarà dunque Filippo Sani, affiancato nel nuovo consiglio da Mirko Pascucci ed Elisa Ciabò come consiglieri. Stefano Giraldi ricoprirà invece il ruolo di sindaco unico, organo di controllo. Il rinnovo del vertice arriva in un momento delicato per la società. Solo pochi giorni fa, l’amministrazione comunale empolese aveva annunciato la partecipazione al bando della Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere 10 milioni di euro, destinati principalmente alla ristrutturazione dell’impianto natatorio comunale di viale delle Olimpiadi. Un progetto ambizioso, che potrebbe vedere la luce anche grazie al nuovo corso avviato con una società "in house" fresca di nomine.

Volto noto ai più, Filippo Sani porta in dote una lunga carriera costruita proprio sul territorio. Ex studente di ragioneria (si è diplomato al Fermi di Empoli), esercita dal 2001 la professione di dottore commercialista nel suo studio in città. Lungo è l’elenco delle esperienze maturate nel settore pubblico e privato: dal 2013 fino all’atto di scioglimento ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Publiservizi, la holding che gestiva i servizi pubblici locali, mentre in precedenza era stato sindaco revisore della Cooperativa L’Avvenire 1921 di Montelupo Fiorentino, per poi entrare, dal 2015 al 2018, nel comitato di controllo del Consiglio di Sorveglianza.

Sani ha inoltre presieduto il collegio sindacale della cooperativa Cantine Leonardo ed è stato revisore unico per la Fattoria Montalbano, diventando poi, nel 2020, presidente del collegio sindacale con funzione di organo di vigilanza per la Cooperativa Sociale Sintesi Minerva. Non è mancato l’ impegno nella politica locale: dal 1999 al 2004 Sani ha ricoperto la carica di assessore alle Finanze del Comune di Empoli nella giunta guidata da Vittorio Bugli, per poi affiancare come vice (dal 2004 al 2009) la sindaca Luciana Cappelli. Nel 2023, nell’ambito del processo di consolidamento della Multiutility, Sani è stato nominato presidente del Comitato Controllo e Rischi, oltre a far parte del nuovo Cda. Considerato "l’uomo dei conti", porterà ad Aquatempra competenza economico-finanziaria e una visione strategica in un momento decisivo, che potrebbe segnare una svolta per il futuro della piscina.