Nonna Silvi. Il dolce-record da Guinness

MONTELUPO FIORENTINO

Si sono conosciuti a Milano al TikTok Awards Italia. Nonna Silvi curava il catering dei dolci portando nella sala vip tutte le sue golosità. Gerry Scotti invece premiava i vincitori del contest. Ed è stato amore a prima vista. "Pensavo di essere il più vecchio influencer della manifestazione, invece tra una massa di ragazzini che la acclamavano a gran voce, c’era lei, una signora apprezzata per la popolarità, il sorriso e la bravura. Una nonna italiana che è un fenomeno". E siccome ogni promessa è debito, eccola concorrente allo Show dei Record. Il noto conduttore tv ha presentato così Silvana Bini durante l’ultima puntata della trasmissione di Canale 5 dove personaggi da tutto il mondo sfidano i propri limiti. L’instancabile nonnina di Montespertoli - in rappresentanza del forno Martini di Castelfiorentino e Montelupo Fiorentino - ha preso i giurati per la gola preparando la torta della nonna più grande del mondo. L’arzilla influencer e tik toker 83enne, ha dominato la scena negli studi tv. Accompagnata dalla famiglia, ha presentato il suo capolavoro. "Centottanta chilogrammi di frolla, 140 di crema pasticcera - ha raccontato nonna Silvi al pubblico dello Show -. Per metterla in forno c’è voluta una task force. Zucchero a velo, mandorle ed eccola. Altro che bellina, è meravigliosa!". Un lavoro che ha richiesto il supporto del figlio Marco, dei nipoti Gabriele, Simone e Matilde. "Una torta di 16,37 metri quadri. Un monolocale" ha scherzato Scotti. "Per essere omologato il titolo, va assaggiato". Prima fetta d’onore a Gerry. "Prova superata. Dopo aver preparato la cena all’emiro del Qatar, cucinerai anche per me?". L’invito del presentatore è servito. "Dipende da cosa mi chiedi - risponde con prontezza l’anziana pasticcera -. Robe raffinate non ne faccio!". Entrata a pieno titolo nel Guinness World Records, la simpatica nonnina dopo aver infossato la medaglia e ritirato il certificato ha dedicato il premio all’associazione Ridolina che offre terapia del sorriso all’ospedale di Careggi.

Y.C.