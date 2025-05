Viaggio fotografico “Dal seme al pane“

MONTESPERTOLI

Un anno di scatti, un viaggio interessante nella filiera dei Grani Antichi, dalla terra al forno. Il Circolo Fotografico Fermoimmagine di Montespertoli invita tutti alla mostra “Dal Seme al Pane“, ospitata nello spazio espositivo Loft 19 a Montespertoli, da sabato prossimo fino all’11 maggio. In mostra ci saranno 35 fotografie e un video documentario di 10 minuti che raccontano, passo dopo passo, la trasformazione del grano: dall’aratura dei campi al pane sulla tavola, passando per la semina, la mietitura, la molitura e la panificazione. Un lavoro collettivo nato dalla collaborazione con la Comunità del Cibo e dei Grani Antichi, che porta alla luce non solo un processo agricolo, ma un vero e proprio modo di vivere legato alla terra, alla sostenibilità e alla memoria. "Un progetto documentale realizzato con passione - raccontano gli organizzatori - che ha generato centinaia di scatti di qualità che diventeranno patrimonio utile alla divulgazione visiva di tutta la filiera di questo prezioso prodotto della terra. Un prodotto coltivato e lavorato, con rispetto per la natura e per la salute dell’uomo, con grande competenza". L’ingresso è libero, l’inaugurazione si terrà alle 17 di sabato 3 nei locali di via Sonnino. L’esposizione sarà poi visitabile domenica dalle 10 alle 12, sabato 10 maggio e domenica 11 dalle 17 alle 19.