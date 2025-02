Confindustria Toscana: un anno di network nella chimica

Il network delle imprese della chimica di Confindustria Toscana Centro e Costa, che conta 30 aziende del settore situate nei territori di Firenze, Empoli, Livorno e Massa Carrara, ha compiuto un anno di attività. Un’unione nata con lo scopo di condividere informazioni sulle migliori tecnologie disponibili sul mercato riguardo i Dispositivi di Protezione Individuale e attrezzature di lavoro. Ma anche per mettere a disposizione buone pratiche gestionali, regolamenti adottati e di procedure interne tecniche e operative. Dell’Empolese Valdelsa, ne fanno parte la Colorobbia di Sovigliana, la Fralex e la Mac Autoadesivi di Capraia e Limite, la Moel di Montespertoli e la Irplast e la Lapi Gelatine e di Empoli. Per un network che comprende anche Ineos Manufacturing Italia, Nuovo Pignone e Solvay Chimica Italia.

"Il valore del network, che abbiamo creato un anno fa fra le imprese della chimica, risiede in questo patrimonio di esperienze e conoscenze messo a fattor comune – ha commentato Antonella Capaccioli, presidente della sezione chimica di Firenze di Confindustria Toscana Centro e Costa - è dalle peculiarità di ogni azienda, infatti, che possono emergere spunti di miglioramento e soluzioni ancora più efficaci per incrementare il livello di sicurezza, salute e benessere dei nostri collaboratori".

"La sicurezza non deve essere vista solo come un obbligo normativo, ma come un valore fondamentale per la crescita sostenibile delle nostre imprese. L’impegno condiviso tra aziende e istituzioni è essenziale per affrontare le sfide future e garantire ambienti di lavoro sempre più sicuri" aggiunge Nicolas Dugenetay, presidente della sezione chimica di Livorno e Massa Carrara di Confindustria Toscana Centro e Costa.