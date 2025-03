Capitan Morfeo e l’incubo della guerra

CERTALDO

Sarà un pomeriggio di gioco e divertimento, ma con un fino nobile, quello odierno al Teatro Regina Margherita di Marcialla. Alle 17, infatti, il Teatro delle dodici lune porterà in scena per la prima nazionale "Capitan Morfeo", spettacolo di attore e figure per famiglie e bambini da sei a dodici anni di Italo Pecoretti, con Italo Pecoretti (nella foto) e Stefano Giomi e la collaborazione di Emanuela Petralli. Capitan Morfeo naviga sul mare dei sogni per liberarci dagli incubi che lo infestano, ma per adempiere alla sua missione, dovrà combattere con quello più grande di tutti: l’incubo della guerra. L’obbiettivo dello spettacolo è quello di fornire una lettura che possa far intravedere nel cambiamento dello spirito umano, una speranza di Pace. Lo fa sotto forma di una favola, che rispetta il suo ruolo storico e tradizionale di fornire un percorso di salvezza mettendoci in guardia dai pericoli e il "sogno" si rivela il contesto più adatto dove poterla ambientare. Il personaggio del cattivo è l’incubo della guerra con i suoi emissari, incubi minori, che alimentano paura e solitudine nel cuore dei dormienti. L’eroe è Capitan Morfeo che vincerà sul male aiutato a sua volta da buffi compagni di viaggio e dall’insostituibile contributo dei bambini presenti. Lo spettacolo è stato realizzato grazie anche al contributo di CR Firenze.