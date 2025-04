Cantiere piazza Boccaccio. Rush finale dopo Pasqua

Dopo la sosta pasquale, i lavori per il centro urbano dovrebbero riprendere a pieno ritmo mercoledì prossimo (con tutta probabilità dall’asfaltatura della prima parte di 2 Giugno) e gli operai dovrebbero lavorare anche in occasione del 25 aprile. L’obiettivo resta quello di concludere il maxi-cantiere entro il periodo compreso fra gli ultimi giorni di maggio e le prime settimane di giugno. E per quel che riguarda l’inaugurazione vera e propria della nuova piazza Boccaccio (già adesso fruibile in larga parte) c’è una nuova idea: l’amministrazione sta valutando l’ipotesi di prevedere la cerimonia per il prossimo 3 luglio, in modo da farla coincidere simbolicamente con la festa patronale di San Tommaso.

È il punto sul maxi-intervento finanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attualmente in corso, che è in ogni caso in dirittura d’arrivo. Gli operai stanno continuando a lavorare soprattutto su via Roma e via 2 Giugno. Fino al completamento di questa parte dell’opera non potrà essere "liberata" piazza Boccaccio, nel quale è stata allestita la cosiddetta "baracca di cantiere". Ne consegue quindi che la piazza sarà inaugurata a tutti gli effetti a conclusione dell’intera operazione.

Dovrebbe peraltro tornare ad ospitare il mercato settimanale, con il Comune che sta predisponendo un regolamento per poterla preservare. E dovrebbe ospitare ulteriori eventi il prossimo luglio, oltre a quelli di Mercantia. Il Comune di Certaldo sta lavorando per migliorare l’accessibilità al parcheggio dell’area ex-Antonelli che, complice forse un accesso non proprio agevole ed in posizione defilata, non sembra aver entusiasmato gli utenti. L’intenzione dell’amministrazione è quella di attivare la procedura di esproprio per pubblica utilità, indennizzando la proprietà dello spazio adiacente. In questo modo, sarà possibile per l’ente intervenire per allargare l’ingresso al posteggio, prevedendo una corsia per l’ingresso ed una per l’uscita lungo tutto il tragitto sino agli stalli di sosta. A breve, in ogni caso, potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

G.F.