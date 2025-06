Cade dalla scalinata 72enne ricoverata in codice rosso

Avrebbe perso l’equilibrio, probabilmente dopo essere inciampata. Ed è così caduta dalla scalinata che stava scendendo, picchiando la testa. Questa la disavventura occorsa ad una donna di 72 anni, giovedì sera, poi trasportata in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli a seguito del grave trauma cranico riscontrato. Secondo quanto ricostruito nelle scorse ore, la settantaduenne in questione stava scendendo dalla gradinata che congiunge via Fontanelle e via Aldo Moro, con tutta probabilità per dirigersi presso il vicino parco urbano. Una normale passeggiata primaverile che ha presto preso una piega inaspettata e tutt’altro che positivo: ad un certo punto però sarebbe caduta, inciampando e finendo diversi gradini più in basso. Immediata la chiamata al 118, che ha inviato sul posto ambulanza e automedica. In loco sono quindi intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli, i quali hanno provveduto a prestare alla ferita le prime cure del caso e a trasportarla d’urgenza al nosocomio empolese per il ricovero. La donna, che come detto avrebbe riportato un trauma cranico, non sarebbe se non altro in pericolo di vita.

Un episodio simile si era verificato pochi giorni fa anche a Cerreto Guidi, anche se in quel caso avvenne sulle scale dell’abitazione e non su una scalinata esterna pubblica: il sessantunenne imprenditore cadde dalle scale di casa a causa di un malore. E per lui, purtroppo, non ci fu nulla da fare.