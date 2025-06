Cade da un muro alto 6 metri, uomo di 34 anni portato in ospedale

Castelfiorentino (Firenze), 5 giugno 2025 – Forse una lite degenerata, oppure potrebbe essere stato un incidente a causare la caduta di un uomo di 34 anni da un muretto alto circa 6 metri in centro a Castelfiorentino. Il 34enne, di nazionalità straniera, è stato trasportato ieri, 4 giugno, in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli con frattura del bacino e altri traumi.

Da quanto emerso sembra che l’uomo fosse ubriaco. Secondo quanto riferisce il consigliere comunale della Lega Angelo Fiore, che ieri sera si è recato sul posto, il 34enne sarebbe stato visto litigare con un altro uomo, noto nel paese e anch'egli straniero. I carabinieri di Empoli stanno indagando sulla vicenda per capire se ci sia stata effettivamente una lite e se la caduta sia stata accidentale o meno.