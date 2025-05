Bomba americana nel cantiere: eEsperti in arrivo per rimuoverla

Empoli, 25 maggio 2025 – L’imponente movimento di volanti della polizia di Stato attorno al cantiere del nuovo teatro Il Ferruccio, mercoledì scorso, aveva fatto immaginare ai passanti incuriositi che ci fosse qualcosa di grosso. Un sospetto, in effetti, fondato che si è concretizzato nella notizia del ritrovamento di un ordigno bellico.

La scoperta ha reso necessario delimitare immediatamente la buca con un nastro e cartelli per segnalare il pericolo.

Stando alle prime indiscrezioni, il reperto storico sarebbe emerso durante gli scavi che sono in corso, appunto, per gettare le fondamenta di una delle opere più attese dalla città, segnatamente nella superficie compresa tra la strada e piazza Guido Guerra. Dopo il sopralluogo da parte delle forze dell’ordine, la bomba – americana risalente alla Seconda guerra mondiale – è stata isolata e parzialmente ricoperta.

“Arrivata la segnalazione è stata contestualmente attivata la procedura di verifica da parte delle autorità competenti – fanno sapere dall’amministrazione comunale, contattata dalla redazione per fare il punto della situazione e ’rassicurare’ la cittadinanza –. La zona del ritrovamento è stata protetta e interdetta per mano delle autorità competenti, le quali hanno messo in sicurezza l’area delimitandola per consentire agli addetti di proseguire i lavori dell’opera in piena sicurezza. L’intervento di rimozione sarà eseguito dalle autorità competenti secondo tempi e modalità che saranno indicati dalla Prefettura”.

Data la delicatezza della situazione, la centralità della zona e le dimensioni dell’ordigno la rimozione richiederà, infatti, un procedimento speciale affidato a esperti che arriveranno appositamente a Empoli la prossima settimana. Del resto la prassi vuole che l’autorità militare, ricevuta la richiesta, emani l’ordine di intervento. La bonifica occasionale è di competenza esclusiva del Ministero della difesa - Forze armate, che attraverso il Genio guastatori si occupa nel caso del disinnesco, brillamento e rimozione dell’ordigno. Non si può escludere, al momento, che la zona debba essere evacuata in via precauzionale durante le operazioni.

elisa capobianco