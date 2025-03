Maxi ordigno bellico spunta dal cantiere per il viadotto: bomba d’aereo da mille libbre

Pitigliano (Grosseto), 18 marzo 2025 – Ci risiamo. Scava, scava, gli ordigni bellici della Seconda guerra mondiale continuano a spuntare come funghi. E quello trovato stavolta a Pitigliano è davvero bello grosso: si tratta di una bomba d’aereo da mille libbre (poco meno di 500 chilogrammi) trovata a Capannella sul Fiora, nelle vicinanze della strada regionale 74 Maremmana, all’interno del cantiere per la realizzazione del nuovo viadotto sul fiume Fiora.

La bomba sarà fatta saltare giovedì 20 marzo: a occuparsene saranno come di consueto gli espertissimi artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza. Per la prima volta in Toscana peraltro è stata costruita una struttura di contenimento per limitare gli effetti di una eventuale esplosione accidentale: una specie di grande gabbia metallica con tela e sabbia.

La costruzione della struttura di contenimento per far brillare l'ordigno bellico rinvenuto a Pitigliano

Prima di tutto gli artificieri provvederanno al disinnesco della bomba nel luogo di ritrovamento, con la rimozione delle spolette; poi l’ordigno sarà trasportato con scorta della polizia stradale, dei vigili del fuoco e della Croce Rossa Italiana; infine sarà fatto brillare alla cava Europomice sempre a Pitigliano.

Il prefetto di Grosseto Paola Berardino ha adottatouna ordinanza e istituito all’agriturismo ‘Maremma nel Tufo’ il Centro Coordinamento Soccorsi, a cui prenderanno parte la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Manciano, il Comune di Pitigliano, il 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, l’Asl Toscana Sud Est-118 di Grosseto, Croce Rossa di Pitigliano.

L'ordinanza individua le misure di sicurezza che saranno adottate, a partire dalla delimitazione di una “zona rossa” dal punto di disinnesco dell'ordigno, con conseguente evacuazione, ad opera del Comune di Pitigliano, di tutti coloro che abitano all’interno di quell’area.

È stata inoltre disposta l’interdizione del traffico veicolare per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni: sulla Maremmana dal Km 40+500 al Km 44+150, sulla Strada vicinale Poggio Rota, sulla Strada vicinale Terra Rossa, sulla Strada vicinale Poggio Insuglietti e sulla Strada vicinale Selva del Gaggio.