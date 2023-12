Avvocato minacciato con l’acido sotto al tribunale, disposta la scorta

Empoli (Firenze), 12 novembre 2023 – Ad Andrea Poggianti, capogruppo di Fratelli d'Italia centro destra per Empoli, è stata disposta la Vgr, vigilanza generica radiocontrollata. È la stessa che ha il sindaco Brenda Barnini. È di fatto una scorta con pattugliamenti al mattino e alla sera nelle sedi da lui più frequentate, ovvero abitazione, studio legale e sede di partito. Si tratta di un pattugliamento congiunto effettuato da carabinieri e polizia di Stato.

Lui avrà inoltre l'onere di comunicare al commissariato la nuova sede nel caso esca dal territorio comunale per più di due giorni. Non ci sarà il pattugliamento quando è in Comune, perché è già previsto un presidio di sicurezza in quanto sede istituzionale. La durata di questo dispositivo è di 6 mesi. La vgr è stata disposta a seguito dell'ultimo episodio avvenuto a Firenze, dove Poggianti è stato vittima di un atto vandalico alla sua auto, ma anche perché c'erano stati dei precedenti, ovvero minacce di morte rivolte alla sua persona durante la precedente campagna elettorale, con condanna al pagamento di 5000 euro da parte del responsabile.

A questo si somma anche il fatto che si va verso la nuova campagna elettorale e lui è potrebbe essere di nuovo il candidato sindaco per il centrodestra. Tra l'altro poche ore fa si è dimesso il consigliere Vittorio Battini, capogruppo del Gruppo Misto. È entrato al suo posto il primo dei non eletti Giuseppe Iacopo che molto probabilmente confluirà in Fratelli d'Italia, rafforzando la dote del partito della Meloni e quindi di Andrea Poggianti, che passerebbe ad avere a quel punto cinque consiglieri.