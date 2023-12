Getta acido corrosivo: il gesto intimidatorio sull’auto dell’avvocato

Empoli (Firenze), 2 dicembre 2023 – Le telecamere di sorveglianza vicino al tribunale hanno individuato una persona a bordo di una motocicletta. Indossava il casco, ma la targa potrebbe essere riconoscibile. Nelle immagini si vede l’uomo rovesciare sull’auto del consigliere comunale empolese di Fratelli d’Italia – ed ex candidato sindaco – Andrea Poggianti una bottiglietta di acido.

Il liquido ha danneggiato in maniera importante la carrozzeria della vettura, ma a preoccupare è soprattutto la natura intimidatoria del gesto. Che non è avvenuto a Empoli, ma bensì a poche decine di metri dal palazzo di giustizia di Firenze, a Novoli. La vicenda risale ai giorni scorsi. Poggianti non è soltanto un esponente di Fratelli d’Italia, ma anche e soprattutto un avvocato. E infatti le motivazioni del gesto non sarebbero da ricercare nella matrice politica: le indagini, condotte dai carabinieri, sembrano puntare in tutt’altra direzione. La persona che ha versato la bottiglietta di acido sulla macchina – pare che si trattasse di un liquido ’sverniciante’ per la carrozzeria – potrebbe essere implicata in qualche procedimento penale che interessa anche Poggianti.

Di sicuro c’è che lo spavento è stato tanto. "Mi trovavo in tribunale – dice il consigliere di Fratelli d’Italia – e quando sono andato a riprendere la macchina l’ho trovata tutta danneggiata. Ho chiamato i carabinieri per la denuncia e la speranza è che le telecamere di sorveglianza che ci sono in zona abbiano in qualche modo ripreso e identificato l’autore del gesto. Non nascondo che non è bello trovare l’auto imbrattata da una sostanza corrosiva. Magari la prossima volta potrebbero pensare di gettarla addosso a me".

Poggianti , in passato, era stato più volte oggetto di intimidazione e minaccia, ma in quel caso si trattava di motivazioni di tipo politico. Gli episodi risalivano infatti all’ultima campagna elettorale, quando il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia fu candidato a sindaco per il centrodestra. In questo caso, però, il gesto sembra legato alla sua professione di avvocato, anche perché l’episodio è avvenuto a Firenze.