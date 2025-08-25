Auto in fiamme in un garage. Malore per un vigile del fuoco

Due incendi nel giro di ventiquattr’ore sono scoppiati in due diversi punti del territorio castellano. E con l’importo dei danni ancora da accertare, a Castelfiorentino si è vissuto un week-end decisamente impegnativo. Perlomeno per i vigili del fuoco, chiamati ad intervenire in due occasioni nell’arco di poche ore. L’ultimo incendio, in ordine cronologico, si è verificato ieri mattina: i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino e di Empoli, sono intervenuti alle 9.45 in un garage di via Vincenzo Bellini.

Stando a quanto ricostruito, le fiamme sarebbero partite per cause ancora da accertare da una vettura d’epoca che si trovava lì parcheggiata e il fumo avrebbe presto invaso anche il vano scale dell’edificio. Danni da irraggiamento e da fumi sarebbero stati riportati anche dai garage limitrofi, mentre sono in corso le valutazioni sugli appartamenti sovrastanti i garage che potrebbero esser stati a loro volta danneggiati. Il rogo è stato domato senza feriti, anche se un vigile del fuoco ha accusato un lieve malore durante la fase iniziale delle operazioni di soccorso ed è stato precauzionalmente affidato al personale sanitario della Misericordia di Gambassi, in vista del trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia municipale e la Protezione Civile. I vigili del fuoco hanno poi provveduto ad avviare le operazioni di bonifica. La sindaca castellana Francesca Giannì, nel ringraziare i soggetti intervenuti nel corso dell’emergenza, ha annunciato la conclusione delle opere di bonifica anche dell’altro incendio, quello verificatosi in località Lo Stallone nelle ore immediatamente precedenti al rogo di via Bellini. Le fiamme si sono sviluppate in questo caso in un terreno di proprietà privata, coinvolgendo un deposito agricolo. "L’incendio scoppiato in località Lo Stallone è stato domato. Non si registrano danni a persone – ha scritto la prima cittadina - un ringraziamento ai vigili del fuoco, alle associazioni Protezione Civile Prociv-Arci Castelfiorentino e La Racchetta, alla polizia municipale ed a alcuni ragazzi attivi nel palio di Gambassi, che hanno immediatamente attivato i soccorsi". L’attenzione, in ogni caso, resta alta.