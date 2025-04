Apprendere e creare... in lingua inglese

Avventurarsi ed esplorare le meraviglie della natura. Immergersi nella magia delle piante e della terra attraverso letture e attività interattive… in lingua inglese. Obiettivo è apprendere, creare e divertirsi celebrando la bellezza del nostro pianeta e imparando nuove parole in inglese. Doppio appuntamento, domani a Palazzo Leggenda a Empoli. Alle 10.30 (a ingresso gratuito) c’è “Exploring Nature in English“, attività rivolta a bambine e bambini dai sei ai dieci anni (consigliata la prenotazione allo 0571 757873). Nel pomeriggio invece, alle 16.30, nell’ambito di “Aspettando Leggenda“, partendo dal libro “C’è una macchia sul mio disegno“ di Marianna Balducci, i baby lettori arriveranno ad una scoperta: le macchie possono essere divertenti e trasformarsi in cose incredibili.

Dopo una lettura condivisa, ogni partecipante darà vita a disegni trasformando ogni imprecisione in un’opera d’arte grazie alla propria creatività. Possono unirsi al laboratorio i piccoli dai quattro anni in su. Per le famiglie che restano a casa, il weekend in città non sarà noioso. Domenica alle 16.30 con i bambini (dai sei agli undici anni) ci si potrà spostare al Museo del Vetro per il laboratorio “Storie di Sabbia“. La sabbia come ’tela’ e le mani come pennello daranno vita a immagini e racconti affascinanti.