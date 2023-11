Anziana salvata sotto la tempesta, il racconto dell’assessore: "Ecco come abbiamo fatto"

Fucecchio, 8 novembre 2023 – Quando Ciaran ha iniziato a picchiare sodo anche su Fucecchio – tutto il quartiere di Sottovalle è stato fra i più colpiti –, la prima intuizione importante è stata quella della signora che si stava occupando di un’anziana inferma a letto in via Giordano. Avvertire i familiari che vivono a San Miniato. L’appartamento della donna, infatti, si trova a pieno terra e poteva diventare facile preda di acqua e fango e davvero – come poi è accaduto – sarebbero divampati pericolosi allagamenti. In attesa dell’arrivo dei parenti, il primo a farsi avanti, è stato l’assessore fucecchiese Emiliano Lazzeretti, anche lui vive in via Giordano.

Assessore, ci racconti quei momenti drammatici .

"La signora è una mia vicina di casa. La persona che l’accudisce e se ne occupa giornalmente era preoccupatissima del maltempo che si stava palesando. Ci siamo confrontati subito".

E cosa avete deciso?

"Per prima di chiamare la figlia. Io. Intanto ho avvertito il sindaco Alessio Spinelli spiegandogli quello che stava accadendo e di quale emergenza si trattava".

L’appartamento è a piano terra

"Infatti, le mosse che abbiamo fatto sono state giuste. E’vero che poi, per quello che è successo, la signora non avrebbe rischiato la vita. Ma per le sue condizioni aveva bisogno di restare al caldo e lontana dall’umidità".

Come vi siete mossi?

"Il sindaco ha avvertito la protezione civile. Gli uomini dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio sono venuti subito. Tutti insieme siamo riusciti a portare l’anziana fuori dalla propria abitazione per metterla al sicuro".

Dov’è stata sistemata?

"Dalla signora che si occupa di lei, che fortunatamente abita di fronte ed ha dato immediata disponibili ad ospitarla. In quelle condizioni non era semplice lavorare. Il maltempo stava imperversando. E da lì a poco la strada sarebbe diventata un torrente. Ce l’abbiamo fatta".

Poi l’acqua è entrata nell’appartamento?

"Sì, certo. Qui, in via Giordano, è stato davvero un disastro. La tempesta ha allagato seminterrati, garage, abitazioni al primo piano. Anche un vicino negozio di una parrucchiera è stato letteralmente devastato. I danni sono moltissimi e sono importati. Basta farsi un giro qui per vedere i cumuli impressionati delle cose alluvionate che tantissime famiglie hanno portato sui marciapiedi".

Anche la casa dell’anziana ha riportato danni?

"Non sono più stato a visionare l’accaduto. Ma l’acqua è entrata. La casa della signora è vicino al ponticino dove il rio di Fucecchio ha straripato invadendo ogni cosa. Quindi era proprio nella zona peggiore. E comunque i volontari che sono stati in campo in questi giorni, bravissimi, e persone di autentica generosità, l’hanno ripulita tutta in modo da consentirle di rientrare".

Anche la sua casa ha avuto danni?

"Io vivo al primo piano, quindi non ho avuto in casa acqua e fango. Ma sotto dappertutto".