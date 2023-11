Disabile bloccata in casa dall’alluvione. Sindaco e assessore la salvano

Fucecchio (Firenze), 6 novembre 2023 – Bloccata in casa mentre l’acqua sale, impossibilitata a muoversi perché in sedia a rotelle. E’ la storia di un’anziana a Fucecchio, che il 2 novembre è stata salvata mentre l'alluvione era già entrata anche nella sua casa, in via Giordano, una delle strade più colpite da acqua, fango e detriti per l'esondazione di un torrente affluente dell'Arno, Rio di Fucecchio.

L'anziana, che usa una carrozzina per capacità di mobilità ridotte, era rimasta bloccata in casa. Un primo tentativo di salvarla è stato compiuto da un vicino di casa, Emiliano Lazzeretti, peraltro assessore comunale, che però da sé non poteva aiutarla anche a causa della forte corrente.

Quindi ha fatto intervenire il sindaco Alessio Spinelli, che svolgeva un sopralluogo nelle vicinanze. Coi volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri si è formato un gruppo di soccorso capace di evacuare dalla casa l'80enne e trasferirla al sicuro in un appartamento al primo piano di un condominio nei pressi.