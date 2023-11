Alberi caduti e un ponte crollato. Maltempo, la situazione nell’Empolese

Empoli (Firenze), 3 novembre 2023 – Allagamenti nelle case e nelle cantine, fango in strada e alberi caduti. Ma anche un piccolo ponte vecchio di 100 caduto a Limite sull’Arno. Il bilancio nell’Empolese Valdelsa dopo la terribile alluvione di ieri è ancora in fase di aggiornamento. A Vinci due coniugi sono stati spazzati via con la loro auto da un torrente in piena.

Il ponte crollato a Limite sull'Arno

A Empoli preoccupa il forte vento. A Marcignana, lungo la strada di collegamento con Ponte a Elsa, un grosso albero è caduto al centro della sede stradale e la circolazione è stata interrotta.

La situazione peggiore nella zona del Valdarno, tra i Comuni di Cerreto Guidi – frazione di Stabbia –, Vinci e soprattutto Fucecchio. Strade allagate che sembrano fiumi in piena, cantine piene d’acqua e persone in strada a spalare il fango.

Una delle tante frane nel territorio di Vinci

Nel Comune di Vinci preoccupano le frane nelle zone collinari del Montalbano. “Al momento le maggiori criticità sul territorio di Vinci sono sulle strade collinari che risultano interrotte per le numerose frane. Ancora molti cittadini sono isolati nelle proprie abitazioni. Con i mezzi della Protezione Civile – dice il sindaco Giuseppe Torchia - stiamo liberando le strade e cercando di ripristinare la viabilità”.

Prosegue Torchia. “Una parte del territorio comunale è privo di approvvigionamento elettrico, in particolare le frazioni di Sant'Amato, Santa Lucia ed in parte Faltognano. L'Enel sta intervenendo per risolvere il problema con la messa in opera di un generatore”.