Travolto da un’auto mentre tagliava l’erba, dolore per la morte di Alessandro Talini: “Persona buona e gentile”

Fucecchio, 14 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta Alessandro Talini, 58 anni, travolto da un’auto sabato pomeriggio mentre stava tagliando l’erba lungo via Pisana nei pressi della sua abitazione. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in condizioni disperate con l’elisoccorso all’ospedale di Cisanello a Pisa dove purtroppo è deceduto a seguito delle gravissime ferite riportate. Alessandro Talini, sposato con Cristina, padre di due figli, era diventato nonno da meno di un anno. A strapparlo all’affetto dei suoi cari e dei tanti amici e conoscenti è stato un incidente assurdo. L’uomo stava sistemando la vegetazione intorno alla sua abitazione quando è stato falciato da una vettura guidata da una 53enne che ha perso il controllo per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo alla vittima, nonostante il disperato tentativo di salvargli la vita da parte dei soccorritori. Alessandro Talini è morto poche ore dopo all’ospedale pisano. Persona molto conosciuta e stimata nella comunità, lavorava in una nota azienda calzaturiera fucecchiese. Aveva molti interessi: in particolare il calcio, dove era uno dei dirigente nell’Ac Giovani Fucecchio 2000, e la contrada Ferruzza che frequentava con assiduità. Il padre, tra l’altro, è stato uno dei padri fondatori e i suoi figli frequentano attivamente la contrada.

Sgomento e incredulità non appena la tragica notizia ha iniziato a circolare in città. “Persona umile, mai una parola fuori dalle righe, sempre alla ricerca della soluzione e mai del problema – lo ricordano gli amici dell’Ac Giovani Fucecchio 2000 – Una delle figure più attive della nostra piccola comunità, un grande amico, una persona sempre positiva, sia da dirigente delle giovanili che della Terza categoria. Passione, appartenenza e lavoro silenzioso, un vero cuore di Fucecchio, mancherai Ale”.

Cordoglio è stato espresso anche dalla contrada Ferruzza. Il presidente Francesco Nespeca lo ricorda come una persona allegra, sorridente e vitale. “Non lo dimenticheremo – assicura – E staremo vicini alla famiglia”. Anche la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, ha voluto sottolineare quanto Alessandro Talini mancherà a tutta la comunità. “Figlio, marito e babbo eccezionale – ha detto Donnini – Una persona buona e gentile che ha dedicato tutta la vita alla famiglia, seguendo le passioni dei figli. Presente nella comunità fucecchiese e nella vita della città. In apertura del Gran Galà insieme alla sua contrada – ricorda la sindaca – abbiamo osservato un minuto di silenzio. La contrada non ha chiaramente partecipato all’evento stando in silenzio nella piazza per poi allontanarsi abbracciata dai tanti applausi”.