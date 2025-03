Addio a Cipollini. Il falegname sulla ’50 Special’

Se n’è andato ad 86 anni: Vinicio Cipollini, storico artigiano di Vinci, non c’è più. E in tanti si sono stretti idealmente attorno ai familiari (il fratello Giulio e la sorella Nunziata in primis) partecipando alle esequie celebrate presso la chiesa dell’Apparita. Classe 1939, Cipollini ha lavorato una vita come falegname, rappresentando un riferimento per chi lo ha conosciuto. Partito dalla casa di riposo "Le Vele" di Fucecchio, dove Vinicio era ricoverato, il carro funebre, accolto da un caloroso applauso, ha fatto tappa anche di fronte alla Casa Del Popolo dell’Apparita, nella quale quella di Cipollini era una presenza fissa.

Un omaggio al defunto è stato resto anche durante il corteo funebre: il carro ha infatti guidato la folla in una lenta processione verso la chiesa di paese, portando anche la Vespa "50 Special" rossa che Cipollini amava particolarmente. E l’ultimo saluto è arrivato dal consiglio del circolo dell’Apparita, con amici e parenti che lo hanno accompagnato simbolicamente nel suo ultimo viaggio. "Una persona “vecchio stampo“, che lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità – hanno concluso i dirigenti del circolo, omaggiando Vinicio – e non sarà facile abituarsi alla sua assenza nei locali della Casa del Popolo".

G.F.