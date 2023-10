"Ora è un reato penale per tutti": abbandono dei rifiuti, lotta dura

Empoli, 28 ottobre 2023 – Il giro di vite prosegue. E’ la lotta all’abbandono dei rifiuti e al contrasto del conseguente degrado. E’ quanto emerge dai dati mensili sull’attività svolta dagli ispettori ambientali di Alia e dagli agenti della polizia municipale di Empoli, al fine di scoraggiare. Gli abbandoni nel mese di settembre si sono concentrati soprattutto nel centro cittadino, nelle vie Brunelleschi e Masolino da Panicale.

Si tratta di errato conferimento di rifiuti ingombranti e di abbandoni di rifiuti di vario genere vicino alle campane per il conferimento del vetro e ai cestini.

Il mese scorsogli ispettori di Alia hanno effettuato 77 controlli e verifiche, 109 ispezioni, emesso 3 sanzioni per un valore di 420 euro. Gli agenti della municipale, hanno redatto due verbali di 600 euro: l’accertamento è emerso a seguito di segnalazione per abbandono rifiuti alla la campana del vetro in piazza Gamucci dove erano stati abbandonati sul suolo pubblico cinque sacchi neri di tipo condominiale contenenti una grande quantità di rifiuti non correttamente differenziati tra i quali sono stati rinvenuti documenti con elementi utili riconducibili ai trasgressori.

Un verbale invece è stato emesso a seguito di una segnalazione per abbandono di rifiuti consistenti in mobili di legno e sacchi di plastica neri e trasparenti sparsi per terra che alimentavano l’annidamento di roditori e animali randagi in via Reni. La sanzione è stata elevata al proprietario del terreno.

Un altro verbale di 50 euro è stato emesso a seguito di una segnalazione fatta alla centrale operativa da parte di una cittadina che aveva visto scaricare in via Lucchese alla campana del vetro dei sacchi neri dai quali sono partite le indagini per risalire al trasgressore.

"La nostra attenzione verso il fenomeno degli abbandoni non si esaurisce. Anche nel mese di settembre il lavoro di controllo e sanzionatorio, è stato continuo e capillare – dice l’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini – Purtroppo tutte le azioni che mettiamo a disposizione per migliorare il decoro della nostra città non sono sufficienti. Noi non ci fermiamo e andiamo avanti".

«È di questi giorni la modifica sostanziale alla normativa che riguarda l’abbandono dei rifiuti. Da ora in avanti, con la nuova normativa, per i cittadini privati non si applica più la una sanzione amministrativa ma una sanzione di natura penale – spiega Marconcini –. La legge ora prevede che chiunque abbandona o deposita rifiuti o li immette in acque superficiali o sotterranee, è soggetto a una ammenda da mille a 10mila euro che può essere aumentata fino al doppio del massimo se i rifiuti sono pericolosi".