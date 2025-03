A Montelupo . La festa dei fiori invade il centro

MONTELUPO FIORENTINOA Montelupo sboccia la primavera con oltre 20 espositori florovivaistici. Per l’intera giornata di domenica il centro si trasformerà in un giardino a cielo aperto con colori, profumi e vivaci iniziative dedicate alla natura, all’arte e alla creatività. L’evento si tiene dalle 9 alle 20 da piazza Vittorio Veneto a piazza dell’Unione Europea. In occasione della manifestazione, sarà possibile partecipare a speciali visite guidate che intrecciano il fascino della storia locale con l’arte contemporanea e il paesaggio urbano. “Dialogo tra Arte e Natura”, un suggestivo percorso curato dall’artista Serena Tani, accompagnerà i visitatori alla scoperta di 13 installazioni temporanee che si integrano perfettamente con il contesto naturale della città. Le visite sono gratuite, con partenze dal Museo della Ceramica. Per chi desidera immergersi nella storia del territorio, la guida turistica Elisa Boldrini condurrà un’affascinante passeggiata nel centro storico, con tappe nei luoghi più significativi della città, dal Museo della Ceramica alla Fornace, fino alle opere contemporanee che arricchiscono il paesaggio urbano. Due gli orari disponibili, alle 9.45 e alle 14.45, con gruppi limitati a 25 partecipanti. La pro loco Montelupo organizza una visita guidata all’Atelier Bagnoli (ingresso gratuito per chi è in possesso della tessera Proloco). La giornata offre anche un’occasione per visitare il Museo della Ceramica. Per i più piccoli, alle 17, il laboratorio “Un prato di fior d’argilla” permetterà di creare fiori di ceramica ispirati alla natura. Per gli amanti dell’arte e della manualità laboratori e dimostrazioni artistiche allo Spazio Arte BeaBis con corsi di pittura e affresco dell’artista Andrea Susanne Heinisch, una mostra a cura di Beatriz Irene Scotti e un laboratorio interattivo con Laura Repetti per creare immagini con semi germoglianti nell’argilla. Fabbrica Creativa Toscana ospiterà un laboratorio gratuito a tema floreale per realizzare manufatti ispirati alla natura. L’attrice Elisa Russo porterà in scena un monologo dedicato alla figura femminile. Spazio anche alla tradizione agricola con la mostra mercato in Piazza Unione Europea. Anche i cittadini e i commercianti sono protagonisti della festa: con “Il Balcone e la Vetrina più bella“.