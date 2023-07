Estate 2023, in Toscana attesi quasi 6 milioni di turisti

Firenze, 12 luglio 2023 – Sarà un'estate all'insegna del turismo straniero, con cinque destinazioni preferite: al primo posto la Costa degli Etruschi, al secondo Firenze e dintorni, sul podio anche la parte sud della Maremma, quindi Isola d'Elba e l'area nord della Maremma. E' quanto emerge dalla prima edizione del bollettino elaborato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, disponibile insieme agli altri report del settore sul sito del neonato Osservatorio turistico regionale, “strumento di supporto alle politiche regionali e alle agenzie promozionali, utile per favorire la condivisione e l’uso di dati e informazioni da parte di tutto il sistema turistico regionale”. Al link ot.toscanapromozione.it, ha spiegato l'assessore regionale Leonardo Marras, saranno consultabili infatti i principali rapporti toscani, nazionali, europei e mondiali sul settore, che attualmente è il volano della ripresa economica dei nostri territori.

Il record dei turisti stranieri

L'estate 2023 si caratterizzerà per la forte crescita dei turisti stranieri, che potrebbero superare, come già era nel 2019, quelli italiani, i quali invece preferiscono, dopo le restrizioni del Covid che li hanno costretti a trascorrere l'estate entro i confini nazionali, scegliere destinazioni estere. Secondo l'indagine effettuata dal Centro studi turistici di Firenze per conto di Toscana Promozione Turistica su un campione di 564 imprenditori della ricettività, l'estate 2023 registrerà +4,7% di arrivi e +4,3% di presenze nella regione rispetto allo stesso periodo 2022. Oltre 5,9 milioni i turisti che arriveranno nelle strutture ricettive e trascorreranno 23,9 milioni di pernottamenti, di cui 11,9 milioni i pernottamenti stimati della domanda italiana, oltre 12 milioni i pernottamenti degli stranieri. La crescita del settore alberghiero dovrebbe attestarsi al +5%, mentre per il settore extralberghiero la stima indicherebbe un +3,8%. Tra i turisti stranieri, si segnala la forte crescita di quelli provenienti dagli Stati Uniti, quindi francesi, olandesi, britannici, svizzeri e austriaci, mentre in fase di riassestamento è il mercato tedesco. Tra i mercati extraeuropei, oltre agli statunitensi, risultano in crescita i turisti canadesi e brasiliani. In ripresa anche le prenotazioni di cinesi, giapponesi e indiani.

Le destinazioni preferite in Toscana

I risultati migliori per l'estate 2023 sono attesi dalle imprese ricettive che operano nelle città d’arte e nei centri minori: +9,2%. Per le aree della montagna la variazione attesa è del +6,7% con una domanda estera in forte crescita (+9%). Un’estate con variazioni al di sopra del 2% dovrebbe essere anche quella delle imprese delle località marine, termali e delle località rurali e della collina.