Vacanze, la Toscana è tra le 10 regioni più cercate al mondo. La classifica

Firenze, 10 luglio 2023 – Dove trascorrere le vacanze estive? È una domanda che molti si fanno, cercando le risposte, e le mete da raggiungere, online. Ebbene, tra le mete più cercate per quest'estate c'è la Toscana. È quanto emerge dal report di Booking.com che ha esaminato le sessioni di ricerca tra il 19 giugno e il 2 luglio di quest'anno, con date di check-in tra il 1 e il 31 agosto. A livello internazionale, emergono dati interessanti per l'Italia: due le destinazioni del Belpaese nella classifica delle top 10 delle città più ricercate al mondo: Roma e Milano. Mentre tre le regioni italiane, tra le 10 più cercate a livello globale ci sono Toscana, Veneto e Campania. Questi i dati completi: Top 10 città più cercate a livello globale Parigi Londra Barcellona Roma Dubai Amsterdam Madrid Tokyo Istanbul Milano Top 10 regioni più cercate a livello globale Andalusia, Spagna Catalogna, Spagna Comunità Valenciana, Spagna Veneto Toscana Isole Baleari, Spagna Provenza - Alpi – Costa Azzurra, Francia Bayern, Germania Campania Macedonia, Grecia Top 10 destinazioni cercate dagli italiani per soggiorni in Italia e all'estero Roma Rimini Milano Napoli Riccione Lido di Jesolo Barcellona Ischia Vieste Parigi Top 10 destinazioni cercate dagli italiani per soggiorni in Italia Roma Rimini Milano Napoli Riccione Lido di Jesolo Ischia Vieste Catania Gallipoli