Toscana diffusa. Dignità alle aree rurali

Va al voto oggi, in Consiglio regionale, la legge sulla Toscana Diffusa. "Una norma – ha spiegato ieri il presidente della Commissione Affari istituzionali, Giacomo Bugliani illustrandola in aula – che vuole la valorizzazione dei territori che affrontano la sfida della perifericità. Si tratta quindi di mettere in campo tutta una serie di misure per valorizzare aree che hanno una crescita demografica bassa o inesistente, pochi servizi, ma che rappresentano anche, nell’immaginario collettivo, la bellezza della Toscana".

"È una legge di riferimento nazionale – ha commentato il presidente della Regione, Eugenio Giani (foto), che ha fortemente voluto la norma – che riguarda circa i due terzi del Comuni toscani e che dà pari dignità a borghi e grandi città: una cornice che ci permette di procedere con i bandi per assegnare risorse".

Il presidente ha presentato anche un emendamento che prevede per il 2025 risorse aggiuntive per 2,3 milioni di euro: 750mila euro gli affitti, 750mila per gli acquisti di abitazioni in territori montani; 500mila per i negozi di vicinato nei centri non capoluogo di provincia; 300mila per l’agroalimentare.