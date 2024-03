Toscana Aeroporti, crescono i passeggeri: 8,2 milioni nel 2023. I nuovi voli per l’estate

Firenze, 12 marzo 2024 – Numeri in crescita per Toscana Aeroporti, che nei primi due mesi del 2024 ha registrato un totale di oltre 903 mila passeggeri, evidenziando un aumento del +11,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Lo scorso anno gli scali toscani hanno visto transitare complessivamente 8,2 milioni di passeggeri, con un aumento del +21,8 per cento rispetto al 2022 e un recupero del 99,1 per cento rispetto al 2019. Degli 8,2 milioni, oltre tre milioni sono transitati dallo scalo fiorentino, che segna così un record storico con una crescita del +38,1 per cento rispetto al 2022 e del +7,1 per cento rispetto all'anno pre-covid del 2019. Anche l'aeroporto di Pisa ha mostrato un aumento del traffico passeggeri nel 2023, con oltre 5,1 milioni di passeggeri transitati, registrando un incremento del +13,7 per cento rispetto al 2022 e un recupero del 94,8 per cento rispetto all'anno pre-covid del 2019.

Il progetto di bilancio approvato dal cda vede inoltre ricavi totali consolidati per 123,3 milioni di euro (+36,3%), un Ebitda raddoppiato (41,7 milioni, +99,6%), per un Ebitda margin salito dal 10,7% al 33,7%, e un utile netto di 12,6 milioni contro i 4,7 milioni del 2022. L'indebitamento finanziario netto di 79,6 milioni è in diminuzione rispetto agli 85,7 milioni al 31 dicembre 2022.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2023, sia in termini di traffico passeggeri presso gli aeroporti di Firenze e Pisa che di indicatori economici. Ciò è avvenuto in un contesto internazionale particolarmente complesso e caratterizzato da diverse fonti di incertezza. Guardando al futuro,- commenta il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai - manteniamo fiducia e determinazione, confermando la nostra visione strategica». «Inoltre - aggiunge - stiamo avviando il più grande piano di investimenti mai realizzato prima per lo scalo di Pisa, che prevede la ristrutturazione e l'ampliamento del terminal esistente, oltre a continuare e finalizzare le attività legate all'approvazione del master plan di Firenze e alla sua successiva implementazione». Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura di esercizio 2023 la cessione da parte di Toscana Aeroporti a Parcheggi Italia della partecipazione dell'8,16 per cento in Firenze Parcheggi «poiché non più strategica per la società».

I nuovi voli per l'estate

Per quanto riguarda le principali novità operative per la stagione estiva 2024, su Firenze Volotea ha annunciato un nuovo collegamento bisettimanale da e per Praga, ampliando così a 13 le destinazioni raggiungibili dal Vespucci. Tra le altre destinazioni, si segnalano Amburgo, Bilbao, Bordeaux, Lione, Marsiglia e Palermo. Eurowings, invece, sempre aprirà un nuovo collegamento trisettimanale per Dusseldorf. Inoltre, sono previsti incrementi di frequenze da parte di Klm per Amsterdam e di Sas per Copenaghen. Infine, British Airways opererà un nuovo collegamento verso Londra Stansted. Per quanto riguarda inveece l'aeoporto Galilei di Pisa, Ryanair ha annunciato i nuovi collegamenti da e per Zagabria, Oslo Torp e Kaunas. Inoltre, easyJet opererà un nuovo collegamento bisettimanale per Barcellona.