Supermercati aperti in Toscana: ecco dove fare la spesa a Pasquetta

Firenze, 21 aprile 2025 – Pasquetta è un giorno di festa e in molti si sono organizzati per la classica gita fuori porta, ma chi avesse esigenza di fare la spesa può comunque trovare supermercati aperti in tutte le città della Toscana, anche se con alcune differenze.

I supermercati di Unicoop Tirreno resteranno chiusi nella nostra regione, così come in Lazio e in Umbria, anche nei giorni Pasquetta, 25 Aprile e Primo Maggio. Stessa linea anche per Unicoop Firenze, con la chiusura totale nei medesimi giorni. A

Esselunga, chiusa ieri giorno di Pasqua, sarà invece aperta oggi per Pasquetta e per il 25 aprile, anche se con orario festivo ridotto, mentre tornerà ad essere chiusa giovedì Primo Maggio.

Maggiore flessibilità da parte di altre catene come Conad Nord Ovest, che sul proprio sito comunica che “tanti punti vendita resteranno aperti a Pasquetta 2025” e Pam, che prevede diverse aperture, soprattutto nelle città d’arte e nelle località lungo la costa toscana. Con l’arrivo dei ponti primaverili, infatti, molti toscani (e non solo) si sposteranno verso le seconde case al mare o raggiungeranno amici o parenti per i primi weekend fuori città della stagione 2025.

Restano sempre aperti durante i festivi, e spesso anche fino a tardi, i punti vendita Carrefour Express. A Firenze, ad esempio, saracinesche su per quelli di via Maragliano (quartiere 5), via Coluccio Salutati (quartiere 3) e via Capodimondo (quartiere 2).

Aperture “a macchia di leopardo” invece per i supermercati Panorama: a Pisa, ad esempio, il punto vendita di via San Lorenzo era chiuso ieri domenica 20 aprile (Pasqua), ma sarà aperto a Pasquetta, dalle 9 alle 21, stesso orario previsto anche per il 25 aprile. Nessuna apertura straordinaria, invece, per il supermercato Pam di via San Paolino a Lucca, che resterà chiuso nei giorni festivi.

Per i supermercati della catena Tosano, che ha recentemente inaugurato un punto vendita a Calenzano, alle porte di Firenze, nello stabile precedentemente occupato da Carrefour, apertura sia a Pasquetta che il Primo Maggio, in entrambi i casi con orario festivo. Si ricorda che gli orari possono variare da punto vendita a punto vendita: è sempre consigliabile consultare i siti web ufficiali o le app delle singole catene prima di recarsi a fare la spesa.