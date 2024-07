Saldi estivi al via da sabato 6 luglio. I toscani spenderanno 200 euro a famiglia

Firenze, 3 luglio 2024 – Al via i saldi estivi in Toscana. Da sabato 6 luglio 2024 parte la caccia al capo scontato, che durerà 60 giorni. Secondo le stime delle associazioni di categoria, le famiglie spenderanno circa 200 euro e saranno in numero maggiore a fare acquisti rispetto ai saldi estivi 2023, anche se con un budget più limitato. Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato stimano che l’andamento delle vendite sarà, comunque, tutto sommato positivo.

Secondo Confcommercio, i fiorentini spenderanno quest’anno circa 55,23 milioni di euro durante i saldi estivi 2024. In leggero aumento anche il numero di famiglie che acquisteranno a prezzi scontati (il 63% rispetto al 61% rilevato lo scorso anno), ma con un potere di acquisto inferiore, in media 202 euro (nel 2023 era di 213 euro).

“Il dato nazionale indica un valore totale dei saldi estivi di circa 3,2 miliardi di euro, con un acquisto medio a persona di 92 euro - spiega il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - proiezione che trova conferma nel territorio fiorentino, dove rileviamo una tendenza a spendere di meno implicabile a più e vari fattori, inflazione e calo del potere d’acquisto in primis, ma anche eccessivi ribassi fuori stagione e una stagione estiva che ha tardato ad arrivare”. La proiezione è comunque positiva: a fronte della situazione generale, la spesa media per famiglia rimane sopra i 200 euro per Confcommercio, mentre per Confesercenti sarà lievemente inferiore, dai 180 ai 200 euro a famiglia.

Secondo il presidente Fismo Confesercenti Firenze, Enzo Nigi, si intravede "la possibilità di una partenza dei saldi estivi sensibilmente positiva almeno rispetto al 2023”. "Certo - aggiunge - occorrerà poi aspettare qualche settimana per fare una valutazione complessiva sull'andamento delle vendite, che comunque potranno essere condizionate da altri fattori, come l'innalzamento generalizzato del costo della vita, la crescita degli acquisti online, la stasi nella crescita dei redditi familiari”. E a proposito di shopping online, Confartigianato Imprese Firenze stima un aumento delle vendite intorno al 10%. Per quanto riguarda invece i prodotti artigianali, l’acquisto a saldo sarà in linea con il 2023, “con un aumento stimato di circa il 5-10% e una spesa pro-capite di almeno 60 euro". "C'è attesa per questi saldi – riferisce Paolo Gori, presidente categoria commercio di Confartigianato Firenze. Le vendite dei capi estivi sono andate a rilento, con circa il 10-15% in meno, a causa del meteo avverso, ma c'è da considerare anche l'impatto di lungo periodo dovuto a inflazione, mutui e bollette. Con questi saldi puntiamo a recuperare".

I capi più gettonati

I cinque articoli più gettonati per l’outfit donna saranno quest’anno costumi, sneakers e calzature, abiti da cerimonia, abbigliamento sportswear, tubini senza maniche. Per l’outfit uomo, secondo quanto prevede Confesercenti, si compreranno invece soprattutto polo e t-shirt, seguiti da abiti da cerimonia, calzature, giacche e pantaloni.