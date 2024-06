Rc auto: prezzi in calo, ma i premi restano alti. A Prato si pagano 824 euro l'anno

Firenze, 5 giugno 2024 - Assicurazione salata per gli automobilisti fiorentini. Il premio medio per l'assicurazione per la responsabilità civile rilevato ad aprile 2024 da Facile.it è di quasi 640 euro. Niente a che vedere con Napoli, dove l'Rc auto costa oltre 1.135 euro l'anno, la più costosa d'Italia confrontando i capoluoghi di regione, ma comunque uno dei più alti della penisola. Firenze si piazza infatti sesta nella graduatoria elaborata da Adnkronos su dati Facile.it. Chiude la top ten Perugia, con un prezzo medio di oltre 590 euro l'anno.

Prato tra le province più care per l'Rc auto: 824 euro l'anno

Allargando l'analisi dei prezzi medi a tutte le province italiane spicca invece Prato, dove per assicurare l'auto si spende più che a Firenze: circa 824 euro l'anno. “La composizione della tariffa - spiega Andrea Ghizzoni, managing director insurance di Facile.it - dipende da vari elementi, differenti tra loro, ma che incidono tutti sulla composizione”. Oltre alle caratteristiche soggettive dell'automobilista, come ad esempio l'età, la classe di merito, la storia assicurativa e così via incide sul prezzo la sinistrosità di una determinata area, vale a dire il numero di sinistri e il rischio incidenti rilevato in zona specifica zona. “Più sono frequenti - sottolinea Ghizzoni - maggiore sarà il premio richiesto dalla compagnia assicurativa. Ed anche il costo medio di risarcimento dei sinistri, calcolato su base territoriale, ha un peso importante nella determinazione della tariffa proposta all'automobilista. Non va dimenticato, infatti, che le compagnie hanno l'obbligo di assicurarsi che i premi raccolti coprano il totale rimborsi, altrimenti il sistema crollerebbe".

Un altro fattore che incide sul prezzo è il numero di truffe, o tentativi di truffa, ai danni delle compagnie assicurative. Nelle aree dove questi fenomeni sono più diffusi, maggiore sarà il costo della polizza. Altri fattori che possono incidere sui prezzi sono, ad esempio, l'età media dei veicoli in circolazione e le politiche commerciali di ciascuna compagnia, che può scegliere di applicare tariffe differenti a seconda delle proprie strategie di vendita.

Prezzi stabili o in rialzo?

Le polizze sono destinate a rincarare ancora?. Secondo il manager di Facile.it Ghizzoni negli ultimi mesi "ci sono stati segnali positivi con valori in lieve calo”. A Firenze, per esempio, il premio è calato del 2,3% rispetto a sei mesi fa, ma resta del 12,6% in più rispetto ad un anno fa. Secondo Ghizzoni è perciò ancora presto per dire se la diminuzione degli ultimi mesi possa essere "un trend stabile, segno che i rincari del 2023 hanno assorbito completamente gli effetti del nuovo contesto economico, o di una variazione momentanea all'interno di un trend comunque al rialzo".