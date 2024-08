Rc auto, Toscana maglia nera. Sei province nella top ten nazionale dei rincari. Prato al secondo posto in Italia

Firenze, 26 agosto 2024 - La Toscana si distingue purtroppo per essere una delle regioni con le tariffe Rc auto più alte d'Italia, con ben sei province nella top ten nazionale del caro-polizza. Prato, con un premio medio di 574 euro annui, si piazza al secondo posto in Italia, subito dopo Napoli, che registra un costo medio di 583 euro. Seguono Pistoia, al quarto posto con 497 euro, e Firenze, al quinto con 487 euro. Massa-Carrara e Lucca non sono da meno, con premi medi rispettivamente di 485 e 474 euro, mentre Pisa chiude la top ten con una media di 462 euro. A dirlo è un’indagine del Codacons, che evidenzia come la nostra regione sia, insieme alla Campania, una delle più colpite dal fenomeno del caro-polizza.

A partire dalla seconda metà del 2022, i prezzi delle polizze Rc auto hanno iniziato a crescere sensibilmente, portando il premio medio a giugno 2024 a quota 403 euro, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Ivass. Questo significa che, in poco più di due anni, le tariffe hanno subito un rincaro complessivo del 14,1%, passando da una media di 353 euro nel gennaio 2022 ai 403 euro attuali. In pratica, ogni polizza è aumentata di circa 50 euro in questo periodo.