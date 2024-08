Assicurazioni auto a Siena. Premi medi aumentati del 7 per cento in sei mesi

Lo scorso luglio i premi medi per assicurare un’auto a Siena sono aumentati del 6,99 per cento su base semestrale arrivando a 526,48 euro, vale a dire circa 34 euro in più rispetto a gennaio. In Toscana l’incremento è stato del 5 per cento e il premio medio di 671,58 euro, vale a dire circa 32 euro in più rispetto a inizio anno. I dati sono arrivati dall’Osservatorio congiunto Facile.it-Assicurazione.it. Secondo le rilevazioni, il premio Rc auto più basso calcolato nel corso dell’ultimo mese, considerando la totalità dei preventivi confrontati è di 112,82 euro. Fra le garanzie accessorie, la più scelta nel mese di luglio in provincia di Siena è stata la assistenza stradale, richiesta dal 48,85 per cento degli utenti che hanno aggiunto all’Rc auto anche una copertura accessoria. Non solo: le automobili in provincia di Siena hanno un’anzianità media di 14,70 anni.

Analizzando i dati rilevati a luglio emerge che, su base semestrale, i premi medi sono cresciuti in tutta la regione, ad eccezione delle province di Arezzo e Pistoia. Grosseto e Massa-Carrara hanno vissuto gli aumenti più alti; Prato e Massa-Carrara sono risultate essere le province più care. L’aumento più consistente su base semestrale è stato rilevato in provincia di Grosseto, dove il premio

medio nei sei mesi è salito del 10,3.

Guardando i dati dell’Osservatorio di Facile.it emerge che, a luglio, la provincia toscana in cui l’Rc auto costa è r più costosa è quella di Prato, dove il premio medio è arrivato a 880,29 euro, quasi il 40 per cento in più rispetto alla media nazionale. Siena, con i suoi 526,48 euro, è proprio in fondo alla graduatoria.