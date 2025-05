Il futuro dei trapianti. Barretta: "I giovani promotori della cultura della donazione"

"Dobbiamo rendere i giovani ambasciatori della cultura della donazione. Possono diffondere questa idea tra i loro amici, nelle loro famiglie, e l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese sosterrà sempre questo impegno". Il direttore generale Antonio Barretta parla alla due giorni per sensibilizzare la cultura della donazione. "Per trapianto di rene, midollo e cuore siamo in linea con l’anno scorso – ha aggiunto – mentre per il polmone siamo in lieve diminuzione, ma bisogna tenere conto di due fattori: nel 2024 avevamo toccato il massimo storico, la difficoltà si riscontra in tutta Italia perché c’è una generale mancanza di organi. Speriamo che anche questo programma possa ripartire".

Da Barretta sono arrivate anche parole di riconoscimento del ruolo del volontariato, nel giorno della polemica lanciata dalla Misericordia (vedi articolo a fianco) sul trasporto di organi: "Per quanto ci riguarda, fare rete con il volontariato è fondamentale, anche per sensibilizzare alla cultura della donazione. Abbiamo tante forme di collaborazione che intendiamo coltivare".

Ieri mattina l’attenzione è stata puntata sui temi di sensibilità e creatività, consapevolezza e partecipazione. Queste le doti che hanno contraddistinto gli elaborati presentati dagli studenti e dalle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado del territorio senese protagonisti della quarta edizione di “Dona la vita con Aido”, evento di sensibilizzazione sulla donazione e il trapianto di organi e tessuti organizzato dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese insieme ad Aido, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale di Siena e con il contributo di: sezione Soci Siena Unicoop Firenze, Inner Wheel Club Siena, Rotary Club Siena, Lions Torre di Mezzo, sezione toscana Lega italiana fibrosi cistica e Accento.

Le ragazze e i ragazzi che hanno preso parte al contest sono stati i veri protagonisti dell’evento, soprattutto per aver dimostrato una spiccata sensibilità al tema della donazione con elaborati di grande impatto, anche dal punto di vista artistico, sia nelle grafiche pittoriche e scultore, ma anche dal punto di vista musicale. Un premio è infatti andato alla classe V del Liceo musicale “Enea Silvio Piccolomini” di Siena per la composizione “Per Nicolas”. Un altro riconoscimento è andato alla classe V dell’Istituto di istruzione superiore “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme per la creazione di un dessert, il “Cuore dolce amore”. Per quanto riguarda le opere artistiche, i vincitori sono stati Giulia Barbaro, Karola Rita Pitinello Battaglia, Irene Guidotti, Martin Lora e Oliver Tenore del Liceo artistico statale “Duccio di Boninsegna” di Siena e, Karima Marynokha dell’istituto di istruzione superiore “Giovanni Caselli” di Siena.

Altri protagonisti dell’evento sono stati i pazienti e i familiari che hanno raccontato l’esperienza diretta del trapianto e della donazione di organi. In particolare, sono intervenute Elena Maria Guerreschi, che ha parlato del trapianto di polmone, e la giornalista Lucia Petraroli, autrice del libro “Data di scadenza” in cui racconta l’esperienza del trapianto di cuore subito dal padre.

Per l’occasione è tornato a Siena Francesco Fiore, ospite d’eccezione dell’evento, vincitore di due medaglie ai mondiali di tennis dei pazienti trapiantati nel 2022 e dal 2023 testimonial ufficiale dell’Aou Senese per la donazione di organi. Presente anche Donata Colombo, amministratore nazionale di Aido. Hanno partecipato all’iniziativa Donata Medaglini, pro-rettrice vicaria dell’Università di Siena; Simone Bezzini, assessore della Regione Toscana al Diritto alla salute; Chiare Lazzeri, direttrice Organizzazione toscana trapianti; la consigliera Monica Crociani, in rappresentanza del Comune di Siena; Giuseppe Gugliotti, presidente Società della salute senese; Antonio Barretta e Maria De Marco, direttore generale e direttrice sanitaria dell’Aou Senese; Aldo Granai, presidente provinciale Aido; Laura Savelli, direttrice coordinamento locale Donazione organi e tessuti Aou Senese.

Nel pomeriggio, nell’aula magna del centro didattico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, si è tenuto l’incontro “Trapianti e sport: cute e dintorni”: si tratta di un confronto a più voci tra professionisti ed esperti in àmbito di salute, arricchito da numerose testimonianze che si focalizzeranno sui temi relativi a sport, trapianto e cute.

Appuntamento poi al Circolo Tennis Siena di Vico Alto stamani: dalle ore 9 alle 12, va in scena “Coppie vincenti” con i tennisti trapiantati della nazionale italiana Aned e i professionisti dell’Aou Senese, in campo per un torneo di doppio misto all’insegna della gratitudine, dello sport e della vita.