Immobili, i costi in Toscana. Quelli con piscina arrivano fino al 70% in più

Firenze, 5 agosto 2024 – In Toscana, una casa con piscina può costare fino al 70% in più rispetto ad un'abitazione priva di questo comfort. È quanto emerge da un'indagine di Idealista, che ha messo a confronto i prezzi di annunci di immobili, escluse le ville, con e senza piscina. Poche, però, le case in vendita di questo tipo sul portale immobiliare: solo l'1% degli annunci include una piscina, ad eccezione di Pisa, dove la percentuale sale al 3%.

Quanto costano in più le case con piscina

Tra i 107 capoluoghi monitorati, Firenze si distingue con un sovrapprezzo del 70% per le case con piscina, superiore alla media italiana del 65%. Per esempio, tra gli annunci che troviamo su Idealista, ci sono un quadrilocale in zona San Marco, a 950mila euro, un monolocale in San Frediano a 395mila euro e un villino indipendente in viale D’Annunzio, con una superficie di 220 metri quadrati, a 1,4 milioni di euro.

Livorno è quasi in linea con la media nazionale, registrando un sovrapprezzo del 64%. Altri capoluoghi toscani mostrano percentuali inferiori alla media italiana: Lucca (62%), Arezzo (58%), Pisa e Massa (57%), Grosseto e Pistoia (55%), Siena (51%), con Prato fanalino di coda al 48%.

Sconto medio sulle compravendite in Toscana

In un contesto di stallo delle compravendite, lo sconto medio applicato in Toscana sulla vendita delle case, indipendentemente dalla presenza di una piscina, rimane sotto la media nazionale (-18,3%, contro il -21,8% a livello italiano). I dati mostrano variazioni significative tra le province: Grosseto registra lo sconto più basso (-12%), mentre Arezzo ha lo sconto più alto (-24,8%). A Firenze lo sconto medio nel mese di luglio 2024 è stato del 20,3%.