Toscana, affitti ancora in aumento: +11% rispetto ad un anno fa

Firenze, 1 agosto 2024 – Poche case sul mercato e troppe tasse sugli immobili. Così i canoni di locazione continuano ad aumentare, per il mese di luglio influenzati anche dalle richieste dei turisti. Secondo l'indagine di Idealista, effettuata sulla base dei prezzi indicati negli annunci pubblicati sul portale, mediamente in Italia gli affitti sono aumentati dell'1% nell'ultimo mese e dell'11,2% rispetto ad un anno fa, raggiungendo il record dal 2012. In Toscana il canone medio è di 18,2 euro al metro quadrato e nella graduatoria dei prezzi la regione si piazza perciò terza in Italia, dopo la Valle d’Aosta, che guida la classifica con una media di 23 euro al metro quadrato, e la Lombardia, con 19,1 euro.

Se si guarda ai comuni capoluogo, è Firenze la città più cara della regione e la seconda in Italia dopo Milano, con un canone medio di 19,9 euro al metro quadrato. Seguono Pisa e Siena, città d’arte e universitarie, con 12,1 euro al metro quadro, quindi Prato (11,2 euro), Carrara (11 euro al metro quadrato), Lucca (10,7), Livorno (10,2), Grosseto (8,9), Pistoia (8,6). Diverso il quadro se si prendono in considerazione le intere province. In questo caso spicca Lucca, la più cara d'Italia, con 32,1 euro al metro quadrato, cifra nella quale incidono i prezzi “vip” di Forte dei Marmi, seguita da Grosseto, che, sempre a causa delle località balneari, sale a 24,4 euro al metro quadrato, e da Livorno, a 18,2 euro al metro quadrato. Nella provincia di Firenze il canone medio al metro quadrato per gli affitti è di 17,6 euro, a Massa Carrara 14,2, nel pratese 11,7 euro. Si scende a 11,3 in provincia di Siena, 11,1 nel pisano, 9,6 euro al metro quadrato a Arezzo. Fanalino di coda è la provincia di Pistoia, dove il canone medio al metro quadrato è di 9 euro al metro quadrato.