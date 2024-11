Pensioni dicembre, arriva la tredicesima 2024. Ecco quanto è la media in Toscana

Firenze, 29 novembre 2024 – Lunedì 2 dicembre sarà il giorno del pagamento delle pensioni di dicembre, comprensive di tredicesima. Arriveranno a 994mila pensionati toscani, di cui il 52% sono donne e il 48% uomini. Secondo quanto emerge dal rendiconto sociale 2023 di Inps Toscana, sono 1,1 milioni le pensioni vigenti, con importi medi superiori alla media nazionale, ma con forti disparità tra uomo e donna e tra lavoratori dipendenti o autonomi e pubblici. In dettaglio, l'importo medio delle pensioni delle ex lavoratrici del settore privato è stato nel 2023 di soli 996 euro, gli uomini di 1.978. Per i dipendenti pubblici la pensione media è per le donne di oltre 1.800 euro, per gli uomini di oltre 2.500 euro. Chi ha lavorato come autonomo, invece, se donna ha un assegno pensionistico medio di 756 euro e poco più di 1.300 per gli uomini. Nel calcolo dell'importo medio sono comprese tutte le pensioni: anzianità e anticipate, invalidità, superstiti e vecchiaia.

Le date di pagamento di dicembre 2024 e gennaio 2025

Le pensioni saranno accreditate lunedì 2 dicembre e la mensilità di gennaio sarà disponibile dal 3 gennaio 2025. Per chi riceve l’accredito su conto BancoPosta, libretto di risparmio o Postepay evolution, gli importi saranno disponibili dal 2 dicembre 2024. e potranno essere prelevati presso gli sportelli Postamat.

Poste Italiane invita i pensionati a ritirare le pensioni in tarda mattinata o nel pomeriggio, evitando assembramenti nei primi giorni del mese. Inoltre, i possessori di carta di debito possono usufruire di una polizza gratuita che copre fino a 700 euro per furti subiti nelle due ore successive al prelievo.

Per chi ritira in contanti, si ricorda che è possibile farlo solo per importi inferiori a 1.000 euro. In caso contrario, i pensionati dovranno comunicare all’Inps un conto bancario o postale tramite il servizio online “Cambiare le coordinate di accredito della pensione”.

Somme aggiuntive e quattordicesima

Il cedolino di dicembre include anche la somma aggiuntiva di 154,94 euro per chi ha le pensioni più basse. La quattordicesima, invece, va a chi ha raggiunto i 64 anni nel secondo semestre del 2024 o è diventato pensionato nel corso dell’anno. Il pagamento avviene in via provvisoria, con verifiche successive sui redditi. Chi ritiene di avere diritto alla quattordicesima ma non l’ha ricevuta, può presentare domanda di ricostituzione online accedendo con Spid, Cie, Cns sul sito di Inps o rivolgendosi ai patronati.

Conguagli fiscali e detrazioni

Sull’assegno pensionistico di dicembre non verranno applicate trattenute per addizionali regionali e comunali, che sono recuperate da gennaio a novembre dell’anno successivo. Saranno invece effettuati eventuali conguagli da modello 730/2024 per chi ha scelto Inps come sostituto d’imposta. I contribuenti potranno verificare gli esiti dei conguagli attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” sul sito Inps o tramite l’app mobile.