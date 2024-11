Va in pensione il maggiore Daini: "Carriera al servizio della comunità"

Trentasette anni di servizio. E di impegno, costante e altamente qualificato. Va in pensione il maggiore Davide Daini. L’ufficiale è stato salutato dal comandante provinciale dei carabinieri di Pisa, colonnello Mauro Izzo, nella caserma "Sandulli Mercuro", e successivamente nel comando di compagnia di San Miniato dove il comandante, maggiore Francesca Lico ed i militari della sede hanno voluto tributargli "stima e riconoscenza per la dedizione e l’attaccamento dimostrati e gli ottimi risultati ottenuti nei tanti anni di carriera militare al servizio della comunità". Pontederese di nascita, arruolatosi nel 1986 nell’Arma dei carabinieri, dopo aver frequentato la scuola allievi carabinieri ausiliari di Fossano, nel novembre dello stesso anno, fu destinato alla stazione di Lucca, per poi essere impiegato, nel corso del 1987, alle stazioni di San Concordio e Pieve di Compito.

Quindi il passaggio alla scuola sottufficiali con incarichi a Porfofino a La Spezia. Nel settembre del 2001 Daini rientrò in Toscana, alla stazione di Volterra e nel marzo del 2002 giunse al nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di San Miniato quale comandante. Nel 2018, dopo il periodo di formazione alla scuola ufficiali venne promosso sottotenente e rientrò al reparto nel medesimo incarico e con la funzione di comandante interinale della compagnia, fino al termine del servizio.

Nel corso della sua lunga carriera militare, l’ufficiale oltre agli encomi ricevuti per le attività investigative portate a termine con successo dall’Arma, è stato decorato della Medaglia Mauriziana al Merito di 10 lustri di carriera militare, di Medaglia al Merito di lungo comando e di Croce d’Oro con Torre per anzianità di servizio e specializzato consigliere qualificato in diritto internazionale umanitario.

C. B.