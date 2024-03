Pasqua, Toscana in cima alla classifica per le vacanze green

Firenze, 7 marzo 2024 – La Toscana è tra le regioni più cliccate come destinazione delle prossime vacanze pasquali per chi sceglie la campagna. E’ quanto emerge dai dati raccolti da Feries, specializzato nella ricettività extralberghiera online, attraverso i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it.

La Toscana ha il triplo delle richieste rispetto allo stesso periodo del 2023 e dunque conquista la vetta della classifica collezionando le preferenze dei turisti, prevalentemente famiglie con bambini provenienti dall’Italia e dai paesi di lingua tedesca. Al secondo posto c’è l’Umbria, al terzo la Lombardia.

Secondo le rilevazioni di Feries, la durata media dei soggiorni per la prossima festività tocca le cinque notti per una spesa di circa 530 euro per quattro persone. In particolare, gli agriturismi segnano un forte interesse da parte dei turisti stranieri, con il 45 per cento delle richieste, e un aumento della presenza dei gruppi di almeno dieci persone (+5% rispetto al 2023).

Tra le mete toscane, la Val d’Orcia è uno degli angoli più preziosi e apprezzati della regione. Casali e agriturismo tra le sue dolci colline sono i luoghi prescelti da chi si vuole concedere qualche giorno di relax. Attraversata da bianche strade di campagna, la valle è costellata di borghi dall'aria centenaria, castelli e abbazie immerse in scenari bucolici e ondulati. Pienza, Montalcino con la vicina Abbazia di Sant'Antimo e Bagni Vignoni sono i borghi più noti di questa terra Patrimonio dell’Umanità per l’Unesco.