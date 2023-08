Pagamento pensioni settembre, accredito sul conto corrente in arrivo. Ecco le trattenute del mese

Firenze, 22 agosto 2023 – Meno di due settimane e arriverà la pensione. Il pagamento per coloro che hanno l'accredito sul conto corrente è infatti previsto per venerdì 1 settembre 2023. Anche questo mese, però, non mancano i prelievi fiscali. Dall'assegno saranno infatti trattenute le addizionali regionali e comunali. Ci saranno anche i rimborsi Irpef del 730, il che potrebbe far trovare nella pensione un segno ‘più’ in mezzo ai tanti ‘meno’. Ecco, in dettaglio, le voci che andranno a comporre la pensione relativa ad agosto 2023.

Irpef e addizionali regionali e comunali

Oltre all’Irpef mensile, dalla pensione che sarà accreditata il 1 settembre sono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Queste trattenute sono effettuate in undici rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Continua ad essere applicata anche la trattenuta per l’addizionale comunale in acconto per il 2023, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2023. Non mancherà il recupero delle ritenute Irpef relative al 2022, se sono state inferiori a quanto dovuto su base annua. Nel caso infatti di pensionati che percepiscono fino a 18 mila euro l'anno, per i quali il ricalcolo dell’Irpef ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre 2023. Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18 mila euro e per quelli di importo inferiore a 18 mila euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato invece applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1 marzo. Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione unica 2023.

I conguagli della dichiarazione dei redditi

Chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno 2023 e trova dei segni più nell'assegno pensionistico è perché dal 730 risulta un credito per il contribuente e dunque è stato fatto un rimborso Irpef. Se invece risulta un debito, anche in questo caso si trova tra le voci della pensione un altro segno meno.

Per consultare il proprio cedolino pensione, basta accedere con le proprie credenziali al relativo servizio dell’Inps, sul sito www.inps.it. In questo modo è possibile verificare l'importo dei trattamenti liquidati ogni mese dall’istituto di credito, conoscere le ragioni per cui questo importo può variare, accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dati.