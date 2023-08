Supporto formazione e lavoro, dal 1 settembre il via alle domande

Firenze, 21 agosto 2023 – I 20 mila potenziali beneficiari del supporto per la formazione e lavoro, dal prossimo 1 settembre 2023 potranno presentare domanda tramite il sito dell'Inps o i patronati. Il sostegno economico è destinato alle persone in età da lavoro, tra i 18 e i 59 anni, che riceveranno, per un massimo di un anno, 350 euro mensili. Ciò a condizione che frequentino corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale o altra misura che favorisca l’inserimento nel modo del lavoro.

Chi può richiedere il beneficio

Il supporto per la formazione e il lavoro può essere richiesto da singoli componenti dei nuclei familiari tra i 18 e i 59 anni, con un Isee familiare non superiore a 6 mila euro, e che non abbiano i requisiti per accedere all'assegno di inclusione. Posso accedere al beneficio anche i singoli componenti di nuclei che percepiscono invece l'assegno di inclusione, ma che non siano calcolati nella scala di equivalenza prevista e che partecipino a percorsi di formazione pur non essendo sottoposti agli altri obblighi correlati al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

Come fare domanda

La domanda per il supporto formazione e lavoro deve essere presentata online tramite il sito dell'Inps, con accesso tramite le credenziali Spid o Cie, oppure tramite i patronati. L'utente dovrà poi registrarsi alla piattaforma Siisl, cioè al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Se la domanda sarà accolta, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto di attivazione digitale, indicando almeno tre agenzie per il lavoro che ha scelto di contattare. A questo punto il beneficiario sarà convocato dal centro per l'impiego per firmare il Patto di servizio personalizzato e avviare il percorso di inserimento nel mondo del lavoro durante il quale, e fino ad un massimo di 12 mesi, non rinnovabile, otterrà via bonifico, direttamente dall'Inps, 350 euro mensili.