Quanto costa realizzare un oliveto? Spesa e attrezzature, ecco cosa serve

Firenze, 15 novembre 2024 – Cosa serve per coltivare un oliveto? Quali sono i costi e le attrezzature necessarie? Lo abbiamo chiesto ad Angelo Bo, tecnico e consulente di Coldiretti Toscana.

Il primo passo: il terreno...

«Per iniziare serve un terreno, il cui valore può variare molto. In linea generale, si può acquistare a circa 15-30mila euro a ettaro, ma è meglio se già di proprietà. Prima di piantare gli olivi, è fondamentale analizzare bene il terreno: verificare che sia esposto al sole – l’olivo è una pianta che ama il sole – che sia facilmente accessibile, che ci sia una fonte d’acqua nelle vicinanze e che le piante circostanti crescano in modo rigoglioso. Se queste sono piccole e stentate, potrebbe non essere adatto».

Quante piante servono?

«Per un terreno di 2.000 metri quadrati, consiglio al massimo 50 piante. Il costo varia in base all’età: quelle di due-tre anni costano dai 7 ai 10 euro ciascuna. Complessivamente si spendono circa 500 euro per le piante, a cui aggiungere altri 500 euro per la lavorazione del terreno».

Angelo Bo

Quali attrezzature sono da comprare?

«Per un hobbista dell’olivo, il trattore non è necessario: uno usato può costare almeno 10mila euro. È sufficiente un trinciatutto motorizzato, che costa circa 3mila euro, o un trattorino rasaerba. Per i trattamenti, invece, servono atomizzatori (500-1.000 euro) e forbici a batteria per la potatura, che costano dai 300 ai 500 euro. Per concimi e prodotti simili si spendono circa 100 euro l’anno. È importante anche prevedere trattamenti fitosanitari per proteggere le piante».

E per la raccolta delle olive?

«Durante la raccolta, servono pettini elettrici, che costano dai 500 ai 1.000 euro, e teli per raccogliere le olive, il cui costo è di circa 100 euro e durano diversi anni. Aggiungerei anche le cassette per il trasporto».

Quante olive produrrà l'oliveto?

«Con 50 piante adulte si raccolgono dai 10 ai 20 chili di olive per pianta nelle zone interne della Toscana, mentre in Maremma si può arrivare fino a 30 chili. A pieno regime, quindi, si producono circa 1.500 chili di olive. Tuttavia, una produzione significativa si ottiene solo dal quarto o quinto anno, e per arrivare ad una piena maturità occorrono 10-12 anni. Per questo le aziende professionali spesso utilizzano impianti più fitti con piante più piccole, seguendo tecniche specifiche per evitare che le piante si facciano ombra a vicenda».

Frangere le olive costa molto?

«Se prendiamo una media di 20 chili di olive a pianta, si arriva a una produzione di circa 1.000 chili. Considerando che la frangitura costa dai 15 ai 30 euro ogni 100 chili, la spesa sarà di circa 300 euro. È importante ricordare che un hobbista non può vendere l’olio a terzi senza rispettare norme fiscali e sanitarie, come ottenere l’Haccp e predisporre etichette a norma. L’olio prodotto può essere utilizzato, perciò, esclusivamente per autoconsumo».

In conclusione, quale sarà il costo annuo da sostenere per avviare un oliveto?

«Escludendo il costo del terreno, avviare un oliveto può costare circa 6mila euro. L’elemento più importante è la scelta del terreno: se è poco accessibile, troppo ombreggiato o umido, non vale la pena iniziare».