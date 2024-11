Gli extravergini top. Olio re della tavola. Produttori sulla Sala

L’olio, delizia della tavola. Prodotto d’eccellenza. Il centro storico di Pistoia torna teatro di degustazioni di qualità con la seconda edizione di "OlioinSala": l’appuntamento è per domenica dalle 12alle 18.30. L’iniziativa è organizzata dal Comparto Sala e Consorzio Turistico, in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e con il Patrocinio del Comune di Pistoia . Con la raccolta 2024 ecco quindi che i pubblici esercizi e i produttori del territorio tornano a celebrare l’arte e la passione per l’olio, radunando a Pistoia esperti e appassionati, uniti da un’esperienza unica, all’insegna di degustazioni, incontri e scoperte.

Gli appassionati dell’olio nuovo troveranno dalle 12 alle 18, passeggiando per le vie centrali del Comparto Sala e piazza Spirito Santo, stand di produttori per degustare ed acquistare i migliori oli del territorio e menù speciali nei locali con abbinamenti ideali con il cibo. Produttori e ristoratori racconteranno la loro storia e risponderanno alle curiosità del pubblico sul processo che, dalla raccolta delle olive, conduce fino al nettare verde. Il tutto promette di generare un’atmosfera di socialità diffusa in centro, visto che l’idea di assaporare l’olio, abbinato alla migliore tradizione culinaria del territorio, mette d’accordo generazioni differenti, residenti e visitatori esterni.

I locali che ospiteranno i produttori sono Attitude Plus (Podere Macolo), Voronoi (Podere Caprili), La Degna Tana (Azienda agricola La Spagna), Le Blanc (Fabbri), Bottega dei Pippi (Azienda agricola La Cavallina), Casa Lola (Podere Pellicciano), Mamma Bar (Gaudia società agricola), Osteria Fratelli (Agriturismo A Casa Nostra), La Macelleria (Azienda agricola Galigani), Gargantua (La Dispensa), Le Cotte in Città (Podere Villa Soldi), Lo Storno (Azienda Agricola La Perla), Vineria N4 (Dievole), Norcineria Orsi (Società agricola Marini) e Santinello (Azienda agricola Irele). Ogni olio degustato potrà essere acquistato direttamente dal produttore. Una bontà a chilometri zero.